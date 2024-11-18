Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше — Finance.ua

Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше Сьогодні 10:04

Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше

117,63 млрд грн прибутку отримали українські банки за вирахуванням податків за 9 місяців 2024 року. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс з 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн.

Про це свідчить статистика Опендатабот.

державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками 63% прибутку серед усіх фінустанов отрималиЦе повʼязано, переважно, із заробітками ПриватБанку : 48,35 млрд грн або 41% від сукупного прибутку усіх банків. За рік прибуток Привату виріс на 11%.

У вересні ще один український банк став державним — Мотор-Банк . Наразі 2 з 7 державних банків є збитковими

іноземним капіталом припадає 23% від загального прибутку — 27,32 млрд грн. Лише 1 з 14 іноземних банків наразі отримав збитки у 139,57 млн грн — це На банки зприпадає 23% від загального прибутку — 27,32 млрд грн. Лише 1 з 14 іноземних банків наразі отримав збитки у 139,57 млн грн — це Правекс Банк

Лідером за прибутком у групі залишається Райффайзен: 6,15 млрд грн прибутку (так само, як за відповідний період торік).

приватні банки. За рік їх прибуток зріс на 22%. Третина заробітків групи припадає на 16,25 млрд грн прибутку отримали. За рік їх прибуток зріс на 22%. Третина заробітків групи припадає на ПУМБ — 5,18 млрд грн. За рік прибуток банку скоротився на 9%.

Найбільший приріст прибутку серед усіх банків стався у МТБ Банка : аж у 13 разів, до 603,59 млн грн.

Довідка Finance.ua:

За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Як пояснили в НБУ, головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП. У МВФ вважають, що введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.