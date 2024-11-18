Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше — Finance.ua
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Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше

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Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше
Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше
117,63 млрд грн прибутку отримали українські банки за вирахуванням податків за 9 місяців 2024 року. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс з 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн.
Про це свідчить статистика Опендатабот.
Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше
63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками ПриватБанку: 48,35 млрд грн або 41% від сукупного прибутку усіх банків. За рік прибуток Привату виріс на 11%.
Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше
У вересні ще один український банк став державним — Мотор-Банк. Наразі 2 з 7 державних банків є збитковими
На банки з іноземним капіталом припадає 23% від загального прибутку — 27,32 млрд грн. Лише 1 з 14 іноземних банків наразі отримав збитки у 139,57 млн грн — це Правекс Банк.
Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше
Лідером за прибутком у групі залишається Райффайзен: 6,15 млрд грн прибутку (так само, як за відповідний період торік).
16,25 млрд грн прибутку отримали приватні банки. За рік їх прибуток зріс на 22%. Третина заробітків групи припадає на ПУМБ — 5,18 млрд грн. За рік прибуток банку скоротився на 9%.

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Прибутки банків в Україні зростають: хто заробив найбільше
Найбільший приріст прибутку серед усіх банків стався у МТБ Банка: аж у 13 разів, до 603,59 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Як пояснили в НБУ, головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.
  • У МВФ вважають, що введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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