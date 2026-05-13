У ЄС відреагували на вручення підозри Єрмаку Вчора 11:16 — Кримінал

Речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє

Боротьба з корупцією та відмиванням грошей є однією з ключових вимог до країн, які прагнуть вступу до Європейського Союзу. Підозра, вручена ексголові ОПУ Андрію Єрмаку у справі про відмивання грошей, свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють і виконують свої повноваження.

Про це в коментарі Суспільному заявив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє.

Єврокомісія стежитиме за ситуацією

«Це розслідування на високому рівні свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні функціонують і виконують свої повноваження. Дозвольте наголосити, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль для забезпечення потужного потенціалу у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, а також для забезпечення дотримання верховенства права. Необхідно захищати роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права в Україні як майбутньої держави-члена», — сказав він.

Речник зазначив, що Європейська комісія продовжить «уважно стежити за розвитком ситуації».

Що відомо про справу

Увечері 11 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Пізніше вони повідомили про підозру Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині.

12 травня правоохоронці повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Як свідчать дані слідства, упродовж 2021−2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.

Водночас у НАБУ заявили , що президент Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.