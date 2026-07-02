Пенсія в Польщі: як перевірити майбутні виплати Сьогодні 07:04 — Особисті фінанси

Польські банкноти

Мільйони застрахованих осіб у Польщі можуть перевірити найновіші дані щодо своїх пенсійних накопичень. Йдеться про щорічну інформацію від ZUS про стан рахунків та суму внесків після індексації.

Про це пише inpoland.

Документи формуються для людей, які народилися після 1948 року, мають страховий стаж і хоча б один внесок на рахунку ZUS. Дані дозволяють побачити актуальний баланс і зміни після перерахунку.

Що показує індексація та як зросли накопичення

Інформація ZUS відображає стан рахунків після щорічної індексації внесків. Люди можуть перевірити як основний рахунок, так і додаткові субрахунки.

За даними ZUS:

кошти на пенсійних рахунках і початковий капітал у 2025 році зросли на 9,81%;

кошти на субрахунках збільшилися на 10,61%;

загальний обсяг накопичень зріс майже на 472,9 млрд злотих.

Розмір майбутньої пенсії залежить від накопичених внесків та проведеної індексації.

Прогноз пенсії та як перевірити дані

Особи віком від 35 років станом на 31 грудня 2025 року можуть також переглянути орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Це не гарантія виплат, а лише прогноз на основі поточних внесків і припущень щодо їх подальшої сплати.

Такий розрахунок допомагає оцінити можливий рівень доходу після виходу на пенсію, але не є остаточним рішенням.

Перевірити інформацію можна онлайн:

у мобільному застосунку mZUS (вкладка «Ubezpieczenia i składki»);

на платформі eZUS у «Панелі застрахованої особи».

Паперові довідки більше не надсилаються автоматично — їх видають лише за запитом.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році розмір середньої пенсії у Польщі сягнув 4 178,94 злотих.

Також Finance.ua розповідав , що громадяни України, які живуть у Польщі, мають право на отримання пенсій від ZUS. Для цього необхідно виконати низку умов.

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