Пенсія в Польщі: як перевірити майбутні виплати

Особи віком від 35 років станом на 31 грудня 2025 року можуть також переглянути орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Це не гарантія виплат, а лише прогноз на основі поточних внесків і припущень щодо їх подальшої сплати.
Такий розрахунок допомагає оцінити можливий рівень доходу після виходу на пенсію, але не є остаточним рішенням.
Перевірити інформацію можна онлайн:
у мобільному застосунку mZUS (вкладка «Ubezpieczenia i składki»);
на платформі eZUS у «Панелі застрахованої особи».
Паперові довідки більше не надсилаються автоматично — їх видають лише за запитом.
Раніше ми повідомляли, що у 2025 році розмір середньої пенсії у Польщі сягнув 4 178,94 злотих.
Також Finance.ua розповідав, що громадяни України, які живуть у Польщі, мають право на отримання пенсій від ZUS. Для цього необхідно виконати низку умов.