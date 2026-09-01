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Hyundai покаже понад 100 нових автомобілів

Технології&Авто
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Hyundai готує масштабне оновлення модельного ряду: до 2030 року компанія планує представити понад 100 нових або оновлених моделей, включно з електромобілями, гібридами та автомобілями з подовженим запасом ходу.
Плани були озвучені під час 2026 CEO Investor Day. У найближчі вісім місяців Hyundai представить сім нових автомобілів, а загалом компанія готує понад 18 моделей для нових сегментів і ринків. У Північній Америці заплановано 58 запусків, у Південній Кореї 49, Європі 41, Індії 26 та Китаї 22.
Hyundai покаже понад 100 нових автомобілів
Серед майбутніх новинок будуть Santa Fe з силовою установкою EREV та абсолютно новий SUV B-сегмента. У Європі також з’явиться ще одна модель B-сегмента, а в Індії готують компактний електричний кросовер A-сегмента. Santa Fe EREV дебютує у першій половині 2027 року, а його сумарний запас ходу перевищить 966 км. Автомобіль вироблятимуть на підприємстві Hyundai Motor Manufacturing Alabama.
Європейська лінійка Hyundai до 2030 року стане повністю електрифікованою та поповниться п’ятьма новими кросоверами і легкими комерційними автомобілями. До них увійдуть два електричні B-SUV, великий електричний кросовер D-сегмента та два електричні фургони. Hyundai розраховує збільшити продажі електромобілів у Європі зі 116 тисяч у 2025 році до понад 420 тисяч у 2030 році.
Hyundai покаже понад 100 нових автомобілів
Окремий план розвитку стосується Китаю, де Hyundai розраховує змінити ситуацію завдяки новим моделям. Після Ioniq V у 2027 році з’являться електромобілі та моделі з подовженим запасом ходу. Новий B-SUV буде повністю електричним, а C-SUV запропонують з електричною та EREV силовими установками із загальним запасом ходу до 600 км. Пізніше до них приєднаються три моделі D-сегмента: седан, кросовер і MPV, які отримають технологію автономного водіння рівня 3.
За матеріалами:
MMR
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