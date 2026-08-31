ЄС витратить $449 млн на новий суперкомп’ютер для ШІ Сьогодні 23:07 — Технології&Авто

Європейські компанії використовують обчислювальні ресурси

Європейський Союз активізує зусилля для скорочення відставання від США та Китаю у сфері обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. EuroHPC JU (Європейське спільне підприємство з високопродуктивних обчислень) планує запустити новий суперкомп’ютер.

Нову систему буде створювати французька державна компанія Bull за $449,4 млн, повідомляє Reuters.

Bull отримала найбільший контракт в історії

Для Bull це найбільший контракт у історії. Замовлення отримано лише через кілька місяців після того, як французька держава викупила цей бізнес із боргової структури Atos за суму до 404 млн євро.

Новий суперкомп’ютер LUMI-AI встановлять у суперкомп’ютерному центрі Фінляндії поряд із вже існуючою системою LUMI. Його запуск заплановано на другу половину 2027 року.

Витрати порівну розділять між EuroHPC та консорціумом LUMI AI Factory, до якого входять Фінляндія, Чехія, Данія, Естонія, Норвегія та Польща.

Яке обладнання використають

Для забезпечення високої продуктивності навчання та інференсу ШІ, а також складних наукових симуляцій, Bull використає чипи AMD, системи збереження даних від IBM та мережеве обладнання Nokia.

LUMI-AI стане шостим суперкомп’ютером, замовленим у межах програми AI Factories. Загальний бюджет спільної ініціативи EuroHPC на 2021−2027 роки становить 8,2 млрд євро. Наразі мережа охоплює 19 центрів та 12 суперкомп’ютерів, зокрема німецьку систему Jupiter, і планує розширення ще на сім майданчиків.

Європейські компанії використовують обчислювальні ресурси

Обчислювальні ресурси Європи вже активно тестують місцеві розробники. Найбільший хмарний оператор континенту OVHcloud провів первинне навчання базової ШІ-моделі на суперкомп’ютері Jupiter, а італійський стартап Domyn готується до навчання власної моделі на 400 млрд параметрів, прагнучи скласти конкуренцію провідним світовим лабораторіям разом із паризькою Mistral.

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