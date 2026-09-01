Jetta вже не та: Volkswagen показав електричний седан за $15 000 (фото)

Електрокар не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. Річ у тім, що Jetta — це окремий бренд недорогих авто, які випускають у Китаї. Під цією маркою часто випускають спрощені версії моделі Volkswagen, проте седан Jetta M6 — повністю нова модель і перший електрокар бренду.
Jetta M6 — обтічний седан D-класу з вигнутим дахом, вираженим «носом» та розкосими фарами та вузькими ліхтарями на всю ширину кузова.
У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Седан має чималий 542-літровий багажник. Для Jetta M6 доступні панорамний дах, камери кругового огляду бездротова зарядка смартфонів, підігрів, вентиляція та масаж сидінь.
Електромобіль Jetta M 6 випускають у варіантах на 154 та 197 к. с.: максимальна швидкість становить 166 і 172 км/год, відповідно. Доступні версії із запасом ходу 465 та 555 км.