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Jetta вже не та: Volkswagen показав електричний седан за $15 000 (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen Jetta M6
Volkswagen Jetta M6
Volkswagen представив доступний електромобіль Jetta M 6. Сімейний седан просторий і має запас ходу до 555 км.
Нова Jetta M6 дебютувала в Китаї і саме там уже стартувало виробництво моделі. Її орієнтовна вартість складе 100 000 юанів ($15 000).
Про це повідомляє сайт Autohome.
Jetta вже не та: Volkswagen показав електричний седан за $15 000 (фото)

Що відомо про новинку від Volkswagen

Електрокар не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. Річ у тім, що Jetta — це окремий бренд недорогих авто, які випускають у Китаї. Під цією маркою часто випускають спрощені версії моделі Volkswagen, проте седан Jetta M6 — повністю нова модель і перший електрокар бренду.
Jetta вже не та: Volkswagen показав електричний седан за $15 000 (фото)
Jetta M6 — обтічний седан D-класу з вигнутим дахом, вираженим «носом» та розкосими фарами та вузькими ліхтарями на всю ширину кузова.
Jetta вже не та: Volkswagen показав електричний седан за $15 000 (фото)

Розміри Jetta M6 2026:

  • довжина — 4806 мм;
  • ширина — 1868 мм;
  • висота — 1500 мм;
  • колісна база — 2820 мм;
  • маса — 1557−1628 кг.
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У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Седан має чималий 542-літровий багажник. Для Jetta M6 доступні панорамний дах, камери кругового огляду бездротова зарядка смартфонів, підігрів, вентиляція та масаж сидінь.
Jetta вже не та: Volkswagen показав електричний седан за $15 000 (фото)
Електромобіль Jetta M 6 випускають у варіантах на 154 та 197 к. с.: максимальна швидкість становить 166 і 172 км/год, відповідно. Доступні версії із запасом ходу 465 та 555 км.
За матеріалами:
Forbes
ЕлектромобіліVolkswagen
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