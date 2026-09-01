Jetta вже не та: Volkswagen показав електричний седан за $15 000 (фото) Сьогодні 05:47 — Технології&Авто

Volkswagen Jetta M6

Volkswagen представив доступний електромобіль Jetta M 6. Сімейний седан просторий і має запас ходу до 555 км.

Нова Jetta M 6 дебютувала в Китаї і саме там уже стартувало виробництво моделі. Її орієнтовна вартість складе 100 000 юанів ($15 000).

Про це повідомляє сайт Autohome.

Що відомо про новинку від Volkswagen

Електрокар не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. Річ у тім, що Jetta — це окремий бренд недорогих авто, які випускають у Китаї. Під цією маркою часто випускають спрощені версії моделі Volkswagen, проте седан Jetta M 6 — повністю нова модель і перший електрокар бренду.

Jetta M 6 — обтічний седан D-класу з вигнутим дахом, вираженим «носом» та розкосими фарами та вузькими ліхтарями на всю ширину кузова.

Розміри Jetta M 6 2026:

довжина — 4806 мм;

ширина — 1868 мм;

висота — 1500 мм;

колісна база — 2820 мм;

маса — 1557−1628 кг.

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У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Седан має чималий 542-літровий багажник. Для Jetta M 6 доступні панорамний дах, камери кругового огляду бездротова зарядка смартфонів, підігрів, вентиляція та масаж сидінь.

Електромобіль Jetta M 6 випускають у варіантах на 154 та 197 к. с.: максимальна швидкість становить 166 і 172 км/год, відповідно. Доступні версії із запасом ходу 465 та 555 км.

Forbes За матеріалами:

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