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Claude навчився працювати з Google Docs, Sheets і Slides

Технології&Авто
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Від 6 жовтня бета-версія Claude для Google Workspace доступна користувачам Claude у тарифах Pro, Max, Team та Enterprise.
Від 6 жовтня бета-версія Claude для Google Workspace доступна користувачам Claude у тарифах Pro, Max, Team та Enterprise.
Anthropic інтегрувала Claude в Google Workspace. Тепер ШІ може не лише аналізувати документи, таблиці та презентації, а й безпосередньо редагувати їх аналогічно до вбудованого Gemini.

Claude доступний у бічній панелі поруч із документом

В Google Docs він зможе змінювати заголовки, виправляти помилки чи переписувати текст, а також перетворювати його на таблиці.
У Sheets можна доручити ШІ створювати нові формули, таблиці та графіки, а в Slides — слайди на основі наявних макетів чи тем, або оновити окремі елементи.
Claude навчився працювати з Google Docs, Sheets і Slides
Доступний автоматичний режим роботи, а також режим «Ask before edits». З останнім Claude дозволяє попередньо переглянути зміни, перш ніж вони будуть застосовані.
Водночас Anthropic запропонувала і зворотний сценарій роботи: редагувати документи та файли Google можна безпосередньо в інтерфейсі чатбота, попередньо вставивши відповідне посилання.
Від 6 жовтня бета-версія Claude для Google Workspace доступна користувачам Claude у тарифах Pro, Max, Team та Enterprise.
За матеріалами:
mezha.media
ШІClaudeGoogle
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