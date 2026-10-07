Claude навчився працювати з Google Docs, Sheets і Slides

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Anthropic інтегрувала Claude в Google Workspace. Тепер ШІ може не лише аналізувати документи, таблиці та презентації, а й безпосередньо редагувати їх аналогічно до вбудованого Gemini.
Claude доступний у бічній панелі поруч із документом
В Google Docs він зможе змінювати заголовки, виправляти помилки чи переписувати текст, а також перетворювати його на таблиці.
У Sheets можна доручити ШІ створювати нові формули, таблиці та графіки, а в Slides — слайди на основі наявних макетів чи тем, або оновити окремі елементи.
Доступний автоматичний режим роботи, а також режим «Ask before edits». З останнім Claude дозволяє попередньо переглянути зміни, перш ніж вони будуть застосовані.
Водночас Anthropic запропонувала і зворотний сценарій роботи: редагувати документи та файли Google можна безпосередньо в інтерфейсі чатбота, попередньо вставивши відповідне посилання.
Від 6 жовтня бета-версія Claude для Google Workspace доступна користувачам Claude у тарифах Pro, Max, Team та Enterprise.