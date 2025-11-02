0 800 307 555
ТОП-5 найочікуваніших автомобілів 2026 року

Наступний рік порадує автолюбителів великою кількістю нових автомобілів. Деякі з них обіцяють стати світовими бестселерами.
Експерти Edmunds назвали п’ять найочікуваніших автомобілів 2026 року, пише Associated Press. За їхніми словами, ці моделі можуть стати справжніми хітами продажів.

5 найочікуваніших автомобілів 2026 року

Toyota RAV4

Toyota RAV4 вже довгий час залишається одним із найпопулярніших кросоверів в Україні, а також у США.
Уже 2026 року в продаж надійде шосте покоління моделі, яке обіцяє багато в чому перевершувати своїх попередників.
Очікується, що новий Toyota RAV4 буде доступний тільки з гібридними силовими установками і запропонує дуже низьку витрату пального.
Також новинка отримає поліпшену безпеку, сучасні технології та багато інших доопрацювань.

Subaru Outback

Сьоме покоління Subaru Outback повністю переосмислить філософію моделі. Тепер це не універсал підвищеної прохідності, а брутальний кросовер.
Новий Subaru Outback отримає дорожній просвіт 22,7 см і доопрацьований інтер’єр. Також буде розширено список оснащення моделі.

Kia Telluride

Kia Telluride став дуже популярним кросовером у США майже одразу після свого дебюту. Нове покоління моделі обіцяє зберегти просторий інтер’єр і багате оснащення.
У виданні зазначили, що поки що новий Kia Telluride офіційно не розсекречений. Експерти очікують, що новинка отримає поліпшену гібридну установку з витратою пального менше 8 літрів на 100 км.

Honda Prelude

Honda Prelude випускалася з 1978 до 2001 року і була лінійкою спортивних купе. У 2025 році в Японії надійшло у виробництво шосте покоління моделі, яке значно відрізняється від своїх попередників.
Нова Honda Prelude є гібридним купе, яке замінило Honda Civic і Accord у кузовах купе. Цей автомобіль оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором, які сумарно видають 327 к.с. потужності та 501 Нм крутного моменту.

RAM 1500 Rev

Спочатку RAM 1500 Rev мав стати повністю електричним пікапом. Проте серійна модель отримає два електромотори, які доповнить бензиновий двигун. ДВЗ виконуватиме роль генератора і не буде обертати колеса.
Очікуваний запас ходу RAM 1500 Rev виключно на електротязі становить близько 235 км. Завдяки ДВЗ запас ходу вдалося збільшити до 1110 км.
За матеріалами:
УНІАН
