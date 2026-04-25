У лютому банки видали іпотеку на 1,4 млрд грн

Іпотека в лютому, Фото: freepik
Банки України в лютому видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,4 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба Національного банку.
За даними НБУ, результати за місяць такі:
  • 386 кредитів на суму 767 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 152 кредити на 280 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
  • 315 кредитів на суму 628 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
  • середньозважена ефективна ставка становила 8,25% річних на первинному ринку та 9,46% на вторинному ринку;
  • якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 13%.

Де видають найбільше кредитів на житло

За даними Нацбанку, найбільше іпотечних кредитів у лютому видано у Київській області (225 договорів на загальну суму 473 млн грн, або 34% від загального обсягу) та місті Києві (145 договорів на 319 млн грн).
До регіонів-лідерів за кількістю виданих іпотечних кредитів також потрапили:
  • Львівська область (46 договорів на 95 млн грн);
  • Волинська область (36 договорів на 59 млн грн);
  • Вінницька область (29 договорів на 54 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 16 банків.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні запровадили нову модель іпотечного кредитування, яка передбачає часткову компенсацію витрат працівника з боку роботодавця. Відповідну програму реалізують Ощадбанк спільно з Укрзалізницею у межах державної програми «єОселя».
