Болгарія перейшла на євро: в яких країнах єврозони найбільше підтримують євровалюту
Підтримка євро залишається високою у всьому ЄС. Учасники опитування стверджують, що ця валюта спростила ведення бізнесу в різних країнах ЄС.
Це показало нещодавнє дослідження Eurobarometer, пише euronews.
Майже 80% респондентів у єврозоні вважають, що євро — це благо для ЄС.
Найбільшу підтримку валюті надають:
- у Фінляндії (91%),
- Литві (85%),
- Словенії (85%)
- Словаччині (85%).
Але лише 38% мешканців Хорватії стверджують, що євро — це благо для їхньої країни, і цей показник знизився на шість процентних пунктів із 2024 року. Більшість респондентів у Хорватії вважають, що запровадження євро негативно позначилося на цінах у перехідний період.
Читайте також: Скільки коштує життя в Хорватії
Підтримка також значно знизилася в Естонії та Бельгії — на 6 та 5 процентних пунктів відповідно.
Незважаючи на те, що більшість громадян країн єврозони стверджують, що євро допомагає їм почуватися європейцями, лише 46% хорватів погоджуються з цим твердженням.
Молодші респонденти частіше вважають, що євро — це благо для їхньої країни та для ЄС.
Респонденти віком від 15 до 24 років (76%) найчастіше кажуть, що євро — це добре для їхньої країни, тоді як респонденти віком від 25 до 39 років (71%), від 40 до 54 років (69%) і старше 55 років (69%) дотримуються такої думки рідше.
Як євро впливає ціни
Близько 79% опитаних у ЄС стверджують, що євро полегшив ведення бізнесу у різних країнах ЄС, причому цю думку твердо дотримуються у Словенії, Бельгії та Франції.
Близько восьми з десяти респондентів також вважають, що завдяки євро стало простіше порівнювати ціни та робити покупки у різних країнах.
Майже половина респондентів у ЄС (48%) вважають, що євро дозволило знизити банківські збори при поїздках до різних країн ЄС, тоді як 32% вважають, що валюта ніяк не вплинула на ці збори.
Більше половини респондентів у єврозоні також стверджують, що завдяки євро подорожувати стало простіше та дешевше.
Монети
Приблизно шість із десяти респондентів у єврозоні виступають за відміну монет номіналом 1 і 2 євроценти.
Наразі різні форми національного законодавства примушують або заохочують заокруглення монет євро до п’яти центів — особливо за остаточної суми купівлі у магазинах та супермаркетах. Така справа в Бельгії, Ірландії, Нідерландах, Словаччині та Фінляндії.
Нагадаємо, Болгарія — найбідніша країна ЄС. Та хоча багато хто сподівається, що вступ до євро підніме економіку, зберігаються побоювання щодо інфляції та політичної нестабільності.
Поділитися новиною
Також за темою
Рейс затримано або скасовано через зимову негоду: права на перебронювання та повернення коштів
Болгарія перейшла на євро: в яких країнах єврозони найбільше підтримують євровалюту
«Укрзалізниця» найближчими тижнями запровадить динамічні ціни на квитки
У Чехії з 1 січня підвищили допомогу по безробіттю
Сезонні вакансії в Україні: де заробити до 65 тис. грн
Українців попередили про черги на кордоні