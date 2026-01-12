Болгарія перейшла на євро: в яких країнах єврозони найбільше підтримують євровалюту Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Підтримка євро залишається високою у всьому ЄС. Учасники опитування стверджують, що ця валюта спростила ведення бізнесу в різних країнах ЄС.

Це показало нещодавнє дослідження Eurobarometer, пише euronews.

Майже 80% респондентів у єврозоні вважають, що євро — це благо для ЄС.

Найбільшу підтримку валюті надають:

у Фінляндії (91%),

Литві (85%),

Словенії (85%)

Словаччині (85%).

Але лише 38% мешканців Хорватії стверджують, що євро — це благо для їхньої країни, і цей показник знизився на шість процентних пунктів із 2024 року. Більшість респондентів у Хорватії вважають, що запровадження євро негативно позначилося на цінах у перехідний період.

Підтримка також значно знизилася в Естонії та Бельгії — на 6 та 5 процентних пунктів відповідно.

Незважаючи на те, що більшість громадян країн єврозони стверджують, що євро допомагає їм почуватися європейцями, лише 46% хорватів погоджуються з цим твердженням.

Молодші респонденти частіше вважають, що євро — це благо для їхньої країни та для ЄС.

Респонденти віком від 15 до 24 років (76%) найчастіше кажуть, що євро — це добре для їхньої країни, тоді як респонденти віком від 25 до 39 років (71%), від 40 до 54 років (69%) і старше 55 років (69%) дотримуються такої думки рідше.

Як євро впливає ціни

Близько 79% опитаних у ЄС стверджують, що євро полегшив ведення бізнесу у різних країнах ЄС, причому цю думку твердо дотримуються у Словенії, Бельгії та Франції.

Близько восьми з десяти респондентів також вважають, що завдяки євро стало простіше порівнювати ціни та робити покупки у різних країнах.

Майже половина респондентів у ЄС (48%) вважають, що євро дозволило знизити банківські збори при поїздках до різних країн ЄС, тоді як 32% вважають, що валюта ніяк не вплинула на ці збори.

Більше половини респондентів у єврозоні також стверджують, що завдяки євро подорожувати стало простіше та дешевше.

Монети

Приблизно шість із десяти респондентів у єврозоні виступають за відміну монет номіналом 1 і 2 євроценти.

Наразі різні форми національного законодавства примушують або заохочують заокруглення монет євро до п’яти центів — особливо за остаточної суми купівлі у магазинах та супермаркетах. Така справа в Бельгії, Ірландії, Нідерландах, Словаччині та Фінляндії.

Нагадаємо, Болгарія — найбідніша країна ЄС. Та хоча багато хто сподівається, що вступ до євро підніме економіку, зберігаються побоювання щодо інфляції та політичної нестабільності.

