Як українцям у Німеччині подати податкову декларацію за 2024 рік — Finance.ua

Як українцям у Німеччині подати податкову декларацію за 2024 рік Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як українцям у Німеччині подати податкову декларацію за 2024 рік

Німеччину обрали для проживання найбільша кількість українців — близько 1,2 млн. Країна приваблює наших співгромадян кращими умовами праці, ніж в інших країнах Європи, вищими зарплатами, а також соціальними пільгами. До того ж багато з тих, хто повернувся в Україну, згодом їдуть назад в Німеччину.

Українці, які наразі проживають та працюють у Німеччині, у тому числі зі статусом тимчасового захисту, мають сплачувати податки та подавати податкову звітність, відповідно до німецьких законів.

Про це пише ukrainianingermany.de

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Якщо ви працюєте в Німеччині, є ймовірність, що вам потрібно подавати декларацію. Це залежить від вашого доходу, податкового класу та інших факторів.

Хто зобов’язаний подавати

Якщо ви отримували додатковий дохід понад 410 євро (наприклад, від оренди чи інвестицій).

(наприклад, від оренди чи інвестицій). Якщо ви чи ваш партнер маєте податковий клас 5 або 6 (або 4 клас із коефіцієнтом).

Якщо ви отримували допомоги, такі як допомога по безробіттю, лікарняні або батьківська допомога, у розмірі понад 410 євро.

Працювали на кількох роботодавців, і ваш дохід не обкладався фіксованим податком.

Отримували вихідну допомогу, що оподатковувалася за спеціальною схемою (Fünftelregelung).

Подали запит на необмежене податкове зобов’язання в Німеччині, але ваше місце проживання знаходиться за кордоном.

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Основною податковою звітністю у Німеччині є податкова декларація (Steuererklärung), яка надає державі інформацію щодо податку на прибуток, який особа заробила протягом року.

Це стосується прибутків, отриманих у вигляді:

заробітної плати;

доходу від підприємницької діяльності, у тому числі фрилансерських послуг;

відсотків по депозитах чи орендної плати за нерухомість тощо.

Часто добровільне подання декларації дозволяє повернути значну суму переплачених податків.

Наприклад, якщо ви працювали лише кілька місяців через початок кар’єри або переїзд до Німеччини.

Добровільну декларацію можна подати за останні 4 роки. Для податкового року 2024 крайній термін подання — 31 грудня 2028 року.

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Терміни подачі

Тим, хто зобов’язаний подавати декларацію, треба зробити це до 31 липня 2025 року. Якщо це робити через податкового консультанта, термін продовжується до 30 квітня 2026 року.

Важливо зберігати усі квитанції, договори, довідки про доходи та витрати — це ваша база для підготовки декларації.

Онлайн-платформи подачі

У Німеччині є багато сервісів для подання податкових декларацій, деякі з них мають підтримку української мови.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, найприбутковіші професії у 2025 році в Німеччині.

Сфера інформаційних технологій залишається на піку популярності. Професіонали з розробки програмного забезпечення, кібербезпеки та аналізу даних (Data Science) мають особливий попит. Компанії інвестують у цифровізацію та автоматизацію, створюючи нові робочі місця. Середня зарплата: від 65 000 до 100 000 євро на рік, залежно від досвіду та спеціалізації.

Зарплати медичних працівників. Через старіння населення Німеччини попит на медичних працівників постійно зростає.

Також інженерні спеціальності традиційно займають лідируючі позиції. У 2025 році зберігається високий попит на: внженерів-механіків., фахівців з автоматизації виробництва.

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