Німеччина підвищує вимоги до заробітної плати для отримання Блакитної картки ЄС у 2025 році — Finance.ua

Німеччина підвищує вимоги до заробітної плати для отримання Блакитної картки ЄС у 2025 році Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Німеччина підвищує вимоги до заробітної плати для отримання Блакитної картки ЄС у 2025 році

З 1 січня 2025 року Німеччина запровадила підвищені вимоги до мінімального рівня заробітної плати для іноземних громадян, які претендують на Блакитну картку ЄС. Це рішення спрямоване на залучення висококваліфікованих фахівців та створює додаткові бар’єри для потенційних заявників.

Про зміни оголосив Федеральний уряд Німеччини.

2023 року Німеччина видала 69 353 Блакитних картки ЄС, що зробило її лідером серед усіх країн блоку.

Тепер іноземці, які мають пропозицію про роботу в країні, повинні відповідати таким вимогам до річного доходу:

48 300 євро для більшості професій (зростання на 6,6% порівняно з 2024 роком, коли мінімальний дохід становив 45 300 євро);

43 759,80 євро для фахівців, які працюють у дефіцитних професіях, таких як IT, STEM (наука, технології, інженерія, математика);

41 041,80 — будівництво, освіта та інші.

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Винятком залишаються молоді фахівці, для яких мінімальні вимоги до заробітної плати не змінилися та залишаються на рівні 41 041,80 євро.

Що таке EU Blue Card

Блакитна карта ЄС — це програма, спрямована на залучення висококваліфікованих працівників з-за меж Євросоюзу.

Вона надає такі переваги:

можливість зміни роботодавця без складних бюрократичних процедур;

спрощене возз’єднання сім’ї;

право працювати в інших країнах ЄС на короткий термін без необхідності отримання окремого дозволу;

перспектива довгострокового проживання у ЄС.

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Щоб отримати Блакитну карту ЄС, заявник має:

мати вищу освіту чи еквівалентну кваліфікацію;

мати пропозицію щодо роботи в ЄС, що відповідає мінімальним вимогам до заробітної плати;

працювати у схваленій Федеральним агентством зайнятості сфері, якщо йдеться про дефіцитну професію.

Наслідки посилення вимог підвищення мінімального рівня заробітної плати

Серед переваг зростання рівня оплати праці для висококваліфікованих фахівців — залучення більш кваліфікованої робочої сили та посилення позицій Німеччини як інноваційного центру та глобального роботодавця.

Серед ризиків нових правил — збільшення бар’єрів для іноземних фахівців із країн, що розвиваються, де заробітна плата нижча. Можливе зниження інтересу до Блакитної карти ЄС з боку менш забезпечених фахівців, які могли б зробити значний внесок у економіку. Серед ризиків також поглиблення конкуренції за робочі місця між країнами ЄС.

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Нагадаємо, уряд Швеції вирішив скоротити місячну зарплату, необхідну для отримання блакитної карти ЄС, на 866 євро. Нову пропозицію надіслано до Законодавчої ради Швеції. Згідно з новими правилами, поріг заробітної плати для отримання блакитної карти ЄС буде знижено з 1,5 середньомісячної зарплати в Швеції до 1,25 середньомісячної зарплати.

Країни-члени ЄС Естонія та Словаччина 2024 року пом’якшили свої критерії отримання Блакитної карти ЄС. Також раніше це зробили Італія, Греція та Нідерланди.

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