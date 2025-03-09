ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто лютого — Finance.ua
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ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто лютого

Технології&Авто
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ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто лютого
ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто лютого, Фото: freepik
Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, відносно лютого 2024 року цей показник зменшився на 5%.
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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
  • дизельні — 23%;
  • електромобілі — 22%;
  • гібриди — 5%;
  • авто з ГБО — 4%.
Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
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Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП — 5 найпопулярніших моделей місяця:

  • Volkswagen Golf — 900 од.;
  • Renault Megane — 653 од.;
  • Skoda Octavia — 592 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 490 од.;
  • Audi Q5 — 449 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

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За матеріалами:
Finance.ua
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