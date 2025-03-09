ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто лютого — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто лютого Сьогодні 21:22 — Технології&Авто

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто лютого, Фото: freepik

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, відносно лютого 2024 року цей показник зменшився на 5%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

Далі йдуть:

дизельні — 23%;

електромобілі — 22%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 4%.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП — 5 найпопулярніших моделей місяця:

Volkswagen Golf — 900 од.;

Renault Megane — 653 од.;

Skoda Octavia — 592 од.;

Volkswagen Tiguan — 490 од.;

Audi Q5 — 449 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

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