Топ-12 найнадійніших 5-річних вживаних автомобілів (ціна, термін служби) — Finance.ua
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Топ-12 найнадійніших 5-річних вживаних автомобілів (ціна, термін служби)

Технології&Авто
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Топ-12 найнадійніших 5-річних вживаних автомобілів (ціна, термін служби)
Топ-12 найнадійніших 5-річних вживаних автомобілів (ціна, термін служби)
У 2025 році було визначено найнадійніші вживані автомобілі, які пропонують найкраще співвідношення ціни та залишкового терміну служби.
Такі дані були за результатами дослідження аналітичного агентства iSeeCars.
Аналіз базувався на понад 700 тисячах цінових пропозицій та показників одометрів 368 мільйонів вживаних авто, що дозволило оцінити середню вартість експлуатації на рік.​
Топ-12 найнадійніших 5-річних вживаних автомобілів (ціна, термін служби)
Середній показник для 5-річних вживаних авто:
  • ціна — $26,206,
  • залишковий термін служби — 7,6 року,
  • вартість за рік — $3,426.​

Лідер рейтингу

Ним стала Honda Fit, яка при середній ціні $18 336 пропонує залишковий термін служби 11,6 року, що забезпечує вартість експлуатації $1583 на рік.
На другому місці — Volkswagen Passat із середньою ціною $17 636 та терміном служби 9,6 року, що дає $1845 за рік.
Третє місце посів Buick Encore із середньою ціною $16 633 та залишковим терміном служби 8,8 року, що становить $1897 за рік.​
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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