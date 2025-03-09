ТОП-5 найкращих моделей авто Volkswagen (фото) — Finance.ua

ТОП-5 найкращих моделей авто Volkswagen (фото) Сьогодні 03:17 — Технології&Авто

ТОП-5 найкращих моделей авто Volkswagen (фото)

Назва німецького бренд Volkswagen недарма перекладається як «народний автомобіль». За майже 90-річну історію його інженери встигли випустити цілу купу моделей авто, визнаних справжніми шедеврами.

Видання Autoexpress зібрало ті із них, які можна вважати найкращими розробками Volkswagen всіх часів.

Вони були проривними для свого часу, користувались шаленим попитом і досі справляють на любителів та експертів неабияке враження.

Golf GTI

Golf GTI MK1 1974 не був першим гарячим хетчбеком, але він, безперечно, сприяв популярності цього різновиду авто.

Інженери VW створили цю модель у свій вільний час. І коли концепт представили керівництву, у нього не знайшлося аргументів проти того, щоби запустити її у виробництво.

Сьогодні 108 к. с., які видає двигун першої моделі, здаються скромними, але шасі GTI досі справляє враження.

Mk2 Golf GTI з’явився у 1984 році і продовжив успіх VW. Він мав більш солідний вигляд і відчувався відповідно. Був таким же приємним в управлінні, а вже у 1986 році став набагато швидшим завдяки 137-сильному 16-клапанному двигуну.

Блиск GTI побляк з появою версій Mk3 та Mk4, але знову набрав обертів з появою у 2005 році моделі Mk5 Golf GTI, яка вже стала сучасною класикою.

Beetle

Розроблений під час Другої світової війни і відроджений офіцером британської армії майором Айвеном Херстом після війни, «жук» став улюбленцем молодіжного контркультурного руху шістдесятих у Сполучених Штатах.

Модель виробляли протягом 60 років і вона однозначно увійшла в історію.

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І хоча Beetle уже дещо застарів на момент припинення виробництва у Німеччині у 1978 році (в Мексиці воно тривало до 2003 року), витривалість «жука» була ключем до його привабливості. А ще колоритна зовнішність авто. Певно, жодна форма кузова не стала більш впізнаваною, ніж цей малюк.

XL1

XL1, поряд з Bugatti Veyron, називають найвищим проявом інженерної сміливості Volkswagen епохи Фердинанда Піха. А також і зарозумілості.

Афера бренду з показниками вихлопів, яка увійшла в історію як дизельгейт, поклала край появі чогось подібного до XL1, що виходить за рамки форм обмеженого (і надзвичайно дорогого) виробництва. Але красунчик 2011 року випуску однозначно увійшов в історію.

Вага моделі складала всього 795 кг, завдяки кузову з вуглецевого волокна і крихітним розмірам. Мініатюрний 47-сильний двоциліндровий дизельний двигун і 27-сильний електродвигун працювали разом для заявленої сукупної економії в 0,75 літра палива на 100 км шляху. Що значною мірою залежить від регулярної зарядки акумулятора, звісно.

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Але насправді модель виділяється своїм футуристичним дизайном. XL1 мав інженерією суперкара, яка використовується для економії, а не для швидкості.

Karmann Ghia

Volkswagen Karmann Ghia Type 14 — чудовий приклад креативного і навіть мистецького підходу до побудови купе.

Просто візьміть звичайнісінькі деталі та одягніть їх у гарний кузов. Продуктивність насправді не має значення — автомобіль просто повинен мати чудовий вигляд і змушувати людей почуватися добре.

У випадку Karmann Ghia механічні деталі були по суті такими ж, як у Beetle та більш сімейного VW Type 3, тоді як над стилем працювала майстерня Carrozzeria Ghia, і він був побудований Karmann у Німеччині.

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34-сильний двигун, доступний на момент запуску автомобіля в 1955 році, підтвердив відданість стилю, а не швидкості. Але покупці, схоже, не заперечували тоді, і власники вінтажного авто, схоже, не заперечують і зараз.

Samba bus

Також відома як Transporter, Bus або Camper, Bulli, Samba, Microbus та Kombi, ця модель стала визначальною для Volkswagen.

Як і Beetle, оригінальний автобус з розділеним вікном та його наступник з еркерним вікном використовували опозитні чотирициліндрові двигуни та двигуни із заднім розташуванням. І хоча модель не можна назвати швидкісною, її обожнювали автомандрівники.

Сьогодні варіанти з розділеним вікном вважаються цінною класикою і продаються з аукціонів за шестизначні суми. Яскраві кольори, незрівнянний стиль і справжнє відчуття комфорту — це трюк, який VW проробляв кілька разів з Transporter відтоді.

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