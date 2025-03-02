ТОП-5 нових та вживаних дизельних автівок — Finance.ua

ТОП-5 нових та вживаних дизельних автівок Сьогодні 10:21 — Технології&Авто

ТОП-5 нових та вживаних дизельних автівок, Фото: freepik

У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами, що на 27% менше, ніж у 2024 році.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

З них: 903 од. нових (-17%) та 3402 од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster — 144 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 129 од.;

Toyota Hilux — 66 од.;

Peugeot Landtrek — 62 од.;

Skoda Kodiaq — 41 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane — 272 од.;

Skoda Octavia — 243 од.;

Nissan Qashqai — 229 од.;

Volkswagen Passat — 204 од.;

Volkswagen Golf — 115 од.

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні зареєстровано 7 239 транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном. Переважна більшість із них з пробігом та ввезені з-за кордону — 6024, та 1215 — нові, що були придбані в автосалонах.

Електромобілі сірого кольору у січні та лютому цього року мали найбільшу популярність серед автовласників. До ТОП-3 також входять автівки білого та чорного кольорів. Водночас найменше обирали фіолетові, жовті та коричневі електроавто.

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