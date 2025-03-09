Представлено найдорожчий ексклюзивний байк Harley-Davidson (фото, відео) — Finance.ua

Представлено найдорожчий ексклюзивний байк Harley-Davidson (фото, відео) Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Представлено найдорожчий ексклюзивний байк Harley-Davidson (фото, відео)

Мотоцикл Harley-Davidson CVO Road Glide отримав ексклюзивну версію Race Replica (RR). Усього виготовлять лише 131 такий байк вартістю 110 000 доларів, і це буде найдорожчий Harley-Davidson у сучасній лінійці.

Про новинку розповіли на сайті американського виробника мотоциклів.

Новий Harley-Davidson CVO Road Glide RR фактично є серійною версією гоночного мотоцикла, який виступає в американській серії King of Baggers.

Його 2,1-літровий двигун V2 розвиває 153 к. с. і 203 Н∙м та є найпотужнішим в історії бренду. Мотор доповнили спортивним вихлопом Akrapovic.

Мотоцикл Harley-Davidson Road Glide RR оснащений 6-ступнінчастою механічною КПП, регульованою підвіскою від Öhlins та гальмами Brembo із чотирипоршневими супортами. Передбачено шість різних режимів їзди.

Крім того, байк Harley-Davidson полегшили на 22,5 кг (до 382,5 кг) за рахунок використання алюмінію та карбону. Зокрема, із вуглеволокна виготовили обтікач, крила, багажники та ще низку деталей.

Новий Harley-Davidson Road Glide RR дещо понизили та прикрасили особливою графікою. Комплектація включає навігацію, цифровий щиток приладів, ABS і потужну акустичну систему Rockford Fosgate.

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