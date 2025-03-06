Кращий жіночий автомобіль 2025 року: вибрано переможців — Finance.ua
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Кращий жіночий автомобіль 2025 року: вибрано переможців

Технології&Авто
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Кращий жіночий автомобіль 2025 року: вибрано переможців
Кращий жіночий автомобіль 2025 року: вибрано переможців
Визначено переможця щорічного конкурсу Women’s World Car Of The Year («Жіночий всесвітній автомобіль року»). Ним став сімейний кросовер Hyundai Santa Fe.
Про це повідомляється на сторінці акції в Instagram.
Переможця обрали з 81 моделей-претендентів. Нагороду традиційно вручать 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.
Новий Hyundai Santa Fe також визнали кращим великим кросовером для жінок. Раніше вже оголосили переможців у низці номінацій премії:
  • краще міське авто — Mini Cooper;
  • краще велике авто — Audi A6 e-tron;
  • краще спортивне авто — Porsche Panamera;
  • кращий компактний кросовер — Kia EV3;
  • кращий позашляховик/пікап — Toyota Land Cruiser Prado.
Кращий жіночий автомобіль 2025 року: вибрано переможців
Конкурс Women’s World Car Of The Year проходить із 2010 року. Кращі жіночі авто року обирає журі з 82 автожурналісток, які репрезентують 55 країн світу. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV9.
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