Кращий жіночий автомобіль 2025 року: вибрано переможців — Finance.ua

Кращий жіночий автомобіль 2025 року: вибрано переможців
Визначено переможця щорічного конкурсу Women’s World Car Of The Year («Жіночий всесвітній автомобіль року»). Ним став сімейний кросовер Hyundai Santa Fe.
Про це повідомляється на сторінці акції в Instagram.
Переможця обрали з 81 моделей-претендентів. Нагороду традиційно вручать 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.
Новий Hyundai Santa Fe також визнали кращим великим кросовером для жінок. Раніше вже оголосили переможців у низці номінацій премії:
- краще міське авто — Mini Cooper;
- краще велике авто — Audi A6 e-tron;
- краще спортивне авто — Porsche Panamera;
- кращий компактний кросовер — Kia EV3;
- кращий позашляховик/пікап — Toyota Land Cruiser Prado.
Конкурс Women’s World Car Of The Year проходить із 2010 року. Кращі жіночі авто року обирає журі з 82 автожурналісток, які репрезентують 55 країн світу. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV9.
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