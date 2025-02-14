Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник (фото) — Finance.ua

Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник (фото) Сегодня 05:43 — Технологии&Авто

Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник (фото)

Новый Lexus LX Surf получил внедорожные шины и багажник на крыше, а в его салоне установили ящик для снаряжения и крепления для перевозки доски для серфинга.

Lexus LX получила нестандартную модификацию Surf. Внедорожник презентовали во время соревнований по серфингу на Гавайях. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Название подсказывает, что новый Lexus LX Surf создан для любителей серфинга. Более того, в его разработке приняли участие профессиональные серферы.

Для езды по песку на пляже Lexus LX Surf получил 33-дюймовые внедорожные шины. На крыше авто установили трубчатый багажник, а добраться до него можно по стремянке сзади. Кроме того, внедорожник отличается матовой синей окраской, белой крышей и черным декором.

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Фокус По материалам:

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