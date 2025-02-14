Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник (фото) — Finance.ua
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Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник (фото)

Технологии&Авто
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Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник (фото)
Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник (фото)
Новый Lexus LX Surf получил внедорожные шины и багажник на крыше, а в его салоне установили ящик для снаряжения и крепления для перевозки доски для серфинга.
Lexus LX получила нестандартную модификацию Surf. Внедорожник презентовали во время соревнований по серфингу на Гавайях. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.
Название подсказывает, что новый Lexus LX Surf создан для любителей серфинга. Более того, в его разработке приняли участие профессиональные серферы.
Для езды по песку на пляже Lexus LX Surf получил 33-дюймовые внедорожные шины. На крыше авто установили трубчатый багажник, а добраться до него можно по стремянке сзади. Кроме того, внедорожник отличается матовой синей окраской, белой крышей и черным декором.
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По материалам:
Фокус
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