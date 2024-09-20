Штраф 1000 евро: за что могут оштафовать автомобилистов в Испании — Finance.ua
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Штраф 1000 евро: за что могут оштафовать автомобилистов в Испании

Технологии&Авто
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Штраф 1000 евро: за что могут оштафовать автомобилистов в Испании
Штраф 1000 евро: за что могут оштафовать автомобилистов в Испании
DGT будет штрафовать до 1000 евро за объявление о продаже на автомобиле.
Об этом пишут СМИ Испании с ссылкой на Генеральное управление дорожного движения Испании (DGT).
Согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий.
Это касается также объявлений о продаже машин.
Муниципальные правила направлены на повышение безопасности дорог. Объявления на авто могут отвлекать других водителей, создавая опасные ситуации.
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Штрафы

Штраф за такое нарушение варьируются до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.
Если объявление размещено на движущемся автомобиле, штраф составит 200 евро.

Справка Finance.ua:

  • Ранее мы писали, где в Испании наиболее распространены «окупасы»: кто это такие. Окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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