В этом году украинские банки подали рекордное количество исков к должникам (инфографика)

В 2025 году украинские банки подали более 100 тысяч исков к должникам. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, и в то же время рекордный показатель за последние семь лет.
Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Государственной судебной администрации Украины.

Какие банки судятся чаще всего

По данным аналитиков, всего с 2019 года банки подали 511 865 исков к должникам.
Более 70% всех исков в этом году приходится на три банка:
  • Универсал Банк/Mono — 28 213 исков,
  • А-Банк — 22 221,
  • ПриватБанк — 20 278.
Далее в рейтинге с большим отрывом разместились ПУМБ (9225) и Сенс Банк (6831).
За период с 2019 года неизменным лидером по количеству обращений в суд остается ПриватБанк — 191 353 иска. Далее — «Универсал Банк» (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) и ПУМБ (21 476).
В то же время в 2025 году стремительно выросло количество исков у Таскомбанк — в 3,5 раза.
Значительный рост также зафиксирован в ПриватБанке (в 1,8 раза), Кредобанке (в 1,7 раза), А-Банке (в 1,6 раза) и Сенс Банке (в 1,6 раза).
В то же время снижение количества исков демонстрируют:
  • Юнекс Банк — в 4 раза,
  • Креди Агриколь — в 2 раза,
  • Укргазбанк — в 2 раза.
«Стоит отметить, что рейтинг самых „исковых“ банков в этом году обновился. В топ вошли новые игроки — Радабанк и Банк Альянс, которых в прошлом году в списке не было. Зато Аккордбанк и Юнекс Банк выбыли из двадцатки лидеров», — отмечают аналитики.
По материалам:
Finance.ua
