Принятие закона о присоединении Украины к единому европейскому платежному пространству SEPA с нормой вступления в силу после вступления Украины в Европейский Союз было озвучено на заседании Совета коалиции.

Об этом сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

«Даниил Гетманцев на заседании Совета коалиции предложил принять закон о SEPA с нормой о вступлении его в силу в момент присоединения Украины к Европейскому Союзу», — сказала она.

Редакция законопроекта о SEPA готовилась около полугода с участием Министерства финансов, Национального банка Украины, участников рынка и профильных ассоциаций и получила положительное заключение экспертов Совета Европы.

Однако, как отметила депутат, документ был отозван после смены правительства.

SEPA (Single Euro Payments Area / Единая зона платежей в евро) — это европейский платежный стандарт, позволяющий совершать быстрые, безопасные и недорогие безналичные переводы в евро между банками 36 стран Европы так, будто это внутренний платеж в пределах одной страны, без скрытых комиссий или задержек, используя единые правила и формат (в частности, IBAN).

Система включает страны ЕС и несколько других, упрощая транзакции между ними и делая международные переводы в евро такими же простыми, как и домашние.

Главные недостатки

Ограниченная зона покрытия: Система работает только в странах Европейской экономической зоны (ЕЭС) и ряде других европейских государств, что ограничивает ее применение вне этого региона.

Валютные ограничения: Переводы осуществляются исключительно в евро, что может потребовать дополнительной конвертации, если ваша основная валюта другая, и вести к потерям.

Комиссии за ошибки: Если вы ошибочно укажете неверные реквизиты (IBAN), банк может взыскать штраф за неудачный перевод, что приводит к дополнительным расходам и задержкам.

Потенциальные лимиты: Хотя общий лимит SEPA Instant составляет 100 000 евро, ваш банк может устанавливать собственные, более низкие лимиты для безопасности, ограничивающие большие переводы.

Не все банки поддерживают Хотя это редкость, некоторые банки в Европе все еще могут не поддерживать SEPA-платежи полностью или взимать дополнительные комиссии.

Напомним, Украина обязалась для вступления в Европейский Союз продлить в 2026 году срок давности по делам о коррупции и отменить автоматическое закрытие уголовных дел в связи с окончанием сроков досудебного расследования.

