Условия вступления Украины в Единую зону платежей в евро SEP: что озвучили в ВР

Казна и Политика
Принятие закона о присоединении Украины к единому европейскому платежному пространству SEPA с нормой вступления в силу после вступления Украины в Европейский Союз было озвучено на заседании Совета коалиции.
Об этом сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
«Даниил Гетманцев на заседании Совета коалиции предложил принять закон о SEPA с нормой о вступлении его в силу в момент присоединения Украины к Европейскому Союзу», — сказала она.
Редакция законопроекта о SEPA готовилась около полугода с участием Министерства финансов, Национального банка Украины, участников рынка и профильных ассоциаций и получила положительное заключение экспертов Совета Европы.
Однако, как отметила депутат, документ был отозван после смены правительства.
SEPA (Single Euro Payments Area / Единая зона платежей в евро) — это европейский платежный стандарт, позволяющий совершать быстрые, безопасные и недорогие безналичные переводы в евро между банками 36 стран Европы так, будто это внутренний платеж в пределах одной страны, без скрытых комиссий или задержек, используя единые правила и формат (в частности, IBAN).
Система включает страны ЕС и несколько других, упрощая транзакции между ними и делая международные переводы в евро такими же простыми, как и домашние.
Главные недостатки
  • Ограниченная зона покрытия: Система работает только в странах Европейской экономической зоны (ЕЭС) и ряде других европейских государств, что ограничивает ее применение вне этого региона.
  • Валютные ограничения: Переводы осуществляются исключительно в евро, что может потребовать дополнительной конвертации, если ваша основная валюта другая, и вести к потерям.
  • Комиссии за ошибки: Если вы ошибочно укажете неверные реквизиты (IBAN), банк может взыскать штраф за неудачный перевод, что приводит к дополнительным расходам и задержкам.
  • Потенциальные лимиты: Хотя общий лимит SEPA Instant составляет 100 000 евро, ваш банк может устанавливать собственные, более низкие лимиты для безопасности, ограничивающие большие переводы.
  • Не все банки поддерживают Хотя это редкость, некоторые банки в Европе все еще могут не поддерживать SEPA-платежи полностью или взимать дополнительные комиссии.
Напомним, Украина обязалась для вступления в Европейский Союз продлить в 2026 году срок давности по делам о коррупции и отменить автоматическое закрытие уголовных дел в связи с окончанием сроков досудебного расследования.
Payment systems