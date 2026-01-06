Киев требует 3,67 млрд грн компенсации от бывшего подрядчика строительства метро на Виноградарь Сегодня 21:34

Киев требует 3,67 млрд грн компенсации от бывшего подрядчика строительства метро на Виноградарь

Киевские городские власти и КП «Киевский метрополитен» в судебном порядке требуют взыскания 3,67 млрд грн с АО «Киевметрострой» — бывшего подрядчика строительства метро на Виноградарь, который в 2018—2023 годах производил строительные работы на объекте.

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Отмечается, что по результатам комплексной строительно-технической и экономической экспертизы определен размер имущественного ущерба, причиненного «Киевметростроем» общине Киева и предприятию.

Документально подтверждено, что акционерное общество не выполнило установленный договором срок строительства участка метрополитена на Виноградарь, в результате чего нанесло ущерб столичной общине в размере 2,3 млрд грн.

Читайте также Кличко показал ход строительства метро на Виноградарь (фото)

Кроме того, КП «Киевский метрополитен» имеет право на неустойку: штрафы за нарушение сроков окончания работ и сдачи объекта в эксплуатацию в размере 1,37 млрд грн

Экспертиза также оценивает объемы фактически выполненных строительных работ, поскольку подрядчик не предоставил по требованию «Киевского метрополитена», в частности через обращение в суд, полного пакета документов о выполненных им работах.

Заказчик строительства — КП «Киевский метрополитен» — выполнял технический надзор и контроль за проведением работ и выполнением условий договора. В то же время «Киевметрострой» не выполнил взятые на себя договорные обязательства перед жителями столицы и городскими властями, что привело к срыву сроков реализации проекта строительства метро на Виноградарь.

Читайте также Строительство метро на Виноградарь: в Киеве закроют движение по части проспекта на год

Судебное экспертное исследование позволило установить общую стоимость выполненных на объекте работ, не оформленных подрядной организацией установленным в соответствии с условиями договора порядком. Напомним, что АО «Киевметрострой» предоставило подписанные акты выполненных работ только на сумму 44,13 млн грн.

Проблемное строительство

В декабре 2023 года из-за срыва указанных сроков «Киевский метрополитен» расторг договор с подрядчиком («Киевметрострой») на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

Строительство метро на Виноградарь в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа «Автострада».

В настоящее время работы продолжаются круглосуточно, в сложных гидрогеологических условиях, в плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. Протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км со строительством двух станций метро «Мостицкая» и «Варшавская» (проектное название «Проспект Правды»).

Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.