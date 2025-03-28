Строительство метро на Виноградарь: в Киеве закроют движение по части проспекта на год — Finance.ua

Строительство метро на Виноградарь: в Киеве закроют движение по части проспекта на год Сегодня 20:40

В Киеве для строительства метро на Виноградарь с 5 апреля 2025 года закроют движение по части проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На этих участках закроют движение транспортных средств и пешеходов и займут проезжую часть и тротуар.

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Как объясняют в КГГА, ограничение движения связано со строительством участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилмассив Виноградарь с электродепо в Подольском районе.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. в Киеве. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего по проспекту Европейского Союза, в КГГА обещают сообщить дополнительно.

Киевлян и гостей столицы просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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Новый тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь общей стоимостью 13 956 млн грн столичный метрополитен объявил 13 июня 2024 года. Его выиграла компания «Автострада», которая восстанавливала аварийный тоннель между станциями «Демиевская» и «Лыбидская».

15 августа стало известно о заключении договора с ней на достройку метро на Виноградарь. В начале ноября 2024 года появилась информация о возобновлении строительства «зеленой» ветки метро. В настоящее время сотни строителей работают на нескольких площадках, расположенных как на земле, так и под землей.

Строительство метро на Виноградарь в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа «Автострада». Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

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