Метро на Виноградарь: Верховный Суд обязал Киевметрострой вернуть городу 139 млн грн — Finance.ua
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Метро на Виноградарь: Верховный Суд обязал Киевметрострой вернуть городу 139 млн грн

Криминал
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Метро на Виноградарь: Верховный Суд обязал Киевметрострой вернуть городу 139 млн грн
Метро на Виноградарь: Верховный Суд обязал Киевметрострой вернуть городу 139 млн грн
Верховный Суд подтвердил решение судов предыдущих инстанций о взыскании более 139 млн грн с АО «Киевметрострой».
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Подрядчик, который вместо того, чтобы строить метро на Виноградарь, положил деньги на депозит, должен уплатить 139 млн гривен в бюджет Киева. Суд принял окончательное решение по делам», — сказано в сообщении.
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Верховный Суд поставил точку по делу по иску Киевской городской прокуратуры о взыскании более 139 млн гривен с общества, которое должно было строить метро из Сырца на Виноградарь, однако вместо этого положило выделенные деньги на депозит.
Установив, что бюджетные деньги были размещены на депозитных счетах, столичная прокуратура еще в 2021 году обратилась в суд с требованием взыскать полученные проценты в сумме более 139 млн грн в пользу столичной громады.
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Дело рассматривалось судами неоднократно. В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск прокурора и приняли решение взыскать с подрядной организации в бюджет столицы начисленные проценты.
Не соглашаясь с указанными решениями судов, подрядчик обжаловал их Верховного Суда, который отказал в удовлетворении кассационную жалобу общества и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.
Таким образом, благодаря Киевской городской прокуратуре в бюджет столицы должно быть уплачено 139 млн гривен.
По материалам:
Finance.ua
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