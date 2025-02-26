Метро на Виноградарь: Верховный Суд обязал Киевметрострой вернуть городу 139 млн грн — Finance.ua

Метро на Виноградарь: Верховный Суд обязал Киевметрострой вернуть городу 139 млн грн Сегодня 09:30 — Криминал

Метро на Виноградарь: Верховный Суд обязал Киевметрострой вернуть городу 139 млн грн

Верховный Суд подтвердил решение судов предыдущих инстанций о взыскании более 139 млн грн с АО «Киевметрострой».

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Подрядчик, который вместо того, чтобы строить метро на Виноградарь, положил деньги на депозит, должен уплатить 139 млн гривен в бюджет Киева. Суд принял окончательное решение по делам», — сказано в сообщении.

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Верховный Суд поставил точку по делу по иску Киевской городской прокуратуры о взыскании более 139 млн гривен с общества, которое должно было строить метро из Сырца на Виноградарь, однако вместо этого положило выделенные деньги на депозит.

Установив, что бюджетные деньги были размещены на депозитных счетах, столичная прокуратура еще в 2021 году обратилась в суд с требованием взыскать полученные проценты в сумме более 139 млн грн в пользу столичной громады.

Дело рассматривалось судами неоднократно. В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск прокурора и приняли решение взыскать с подрядной организации в бюджет столицы начисленные проценты.

Не соглашаясь с указанными решениями судов, подрядчик обжаловал их Верховного Суда, который отказал в удовлетворении кассационную жалобу общества и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

Таким образом, благодаря Киевской городской прокуратуре в бюджет столицы должно быть уплачено 139 млн гривен.

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