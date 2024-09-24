Метро на Виноградарь будет стоить на 8 млрд дороже, чем планировалось — Госаудитслужба — Finance.ua
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Метро на Виноградарь будет стоить на 8 млрд дороже, чем планировалось — Госаудитслужба

Казна и Политика
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Возобновление строительства метро на Виноградаре в Киеве будет стоить бюджету на 8 млрд грн дороже, чем планировалось.
Об этом говорится в сообщении Государственной аудиторской службы Украины в результате аудита финансовой деятельности коммунального предприятия «Киевский метрополитен».
«Просроченный долг в 4 млрд грн, отсрочка строительства важной транспортной артерии столицы и удорожание на 8 млрд грн — результат „бизнес-схем“ нечестного подрядчика АО „Киевметрострой“ и бездействия столичных властей», — говорится в сообщении.
Как выяснили аудиторы, «Киевметрострой», получивший в 2018—2019 годах из бюджета авансовые платежи в размере 2,59 млрд грн, использовал эти деньги не по назначению и не освоил в сроки, определенные договором.
«Вместо того чтобы продолжать строительство Сырецко-Печерской линии, подрядчик разместил часть перечисленных от КП „Киевский метрополитен“ средств на депозитах. В частности, в 2019 году „Киевметрострой“ положил 1,7 млрд грн на банковские счета в ПАО АБ „Укргазбанк“», — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение 2018−2019 годов бюджетные средства направлялись на оплату различных аудиторских, юридических, консультационных услуг, страхование финансовых рисков, предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи другому юридическому лицу. При этом собственно на само строительство деньги почти не шли.
«Что, однако, не помешало „Киевскому метрополитену“ в декабре 2019 года перечислить подрядчику еще дополнительно 1,41 млрд грн. Из которых было освоено только 44,1 млн грн», — отметили ревизоры.
«Как результат — почти 4 млрд грн превратились в просроченную задолженность. Теперь возобновление строительства метро на Виноградарь обойдется бюджету в 2,5 раза дороже. По результатам пересчета показателей стоимости работ смета за 6 последних лет (с 2018 по 2024 год) увеличилась на 8 млрд грн: с 5,9 до почти 14 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Максим Шкиль, владелец группы компаний «Автострада», с которым подписали соглашение о строительстве двух новых станций метро на Виноградаре в Киеве, не готов прогнозировать, что они появятся в 2027 году
По материалам:
Економічна Правда
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