Метро на Виноградарь в Киеве планируют достроить за 2,5 года — Finance.ua

Метро на Виноградарь в Киеве планируют достроить за 2,5 года Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Метро на Виноградарь в Киеве планируют достроить за 2,5 года, Фото: Автострада

В Киеве метро на Виноградарь построят за 2,5 года.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в прямом эфире Киев24.

Кандибор добавил, что окончательные сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.

«Мы понимаем, что это огромные средства. Но здесь надо понимать — есть ли эти средства, или их нет. По факту за два с половиной года метро должно быть достроено, все будет зависеть от финансирования. Компания, которая сейчас занимается строительством метро, ​​которая была победителем конкурса, сейчас выполняет все работы без аванса и за свои средства. Также мы понимаем, что у них нет 12 или 14 миллиардов своих средств на строительство», — отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним, в ноябре компания «Автострада» начала работу над продолжением строительства Сырецко-Печерской линии метро на столичный жилмассив Виноградарь. В целом предусмотрено строительство двух станций — «Мостицкая» и «Варшавская».

УНН По материалам:

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