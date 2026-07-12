Как правильно сообщить о возможной коррупции Сегодня 13:21

Что следует знать перед уведомлением о возможной коррупции, Фото: magnific

Каждый гражданин может уведомить о коррупционном преступлении. В то же время обращение должно содержать конкретные факты и достаточно информации о возможном нарушении.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Какую информацию нужно указать в обращении

По словам специалистов, не каждое служебное нарушение имеет признаки коррупции. Обычно речь идет об использовании служебного положения или полномочий для получения неправомерной выгоды как для себя, так и в пользу других лиц.

Обращение можно подать анонимно, однако оно должно содержать конкретную информацию, которую можно проверить.

В частности, рекомендуется указать:

что именно произошло;

кто причастен к нарушению (имя, должность, название учреждения или организации);

где и когда случилось происшествие;

при каких обстоятельствах вам стало о нем известно;

какие документы, переписка, фото, видео или другие материалы подтверждают изложенное;

кто еще может подтвердить эти обстоятельства.

Расследованием и предотвращением коррупционных правонарушений занимаются специально уполномоченные государственные органы: Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Национальная полиция, Государственное бюро расследований (ГБР) и органы прокуратуры.

Заявитель и обличитель имеют разный статус. Обличителем считается человек, узнавший о возможном коррупционном правонарушении во время работы, службы, обучения или другой профессиональной деятельности.

Для обличителей закон предусматривает специальные гарантии защиты.

В Минюсте добавляют, что перед отправкой сообщения следует убедиться, что оно содержит ответы на ключевые вопросы: кто, что, где, когда и при каких обстоятельствах мог совершить возможное правонарушение.

До этого Finance.ua отмечал , что за 4 месяца 2026 года коррупционерам было вынесено 814 судебных решений. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более 90% всех судебных решений касаются проблем с декларациями. Во всех делах в этом году нарушители отделались штрафами.

Также мы писали , что более половины украинцев считают коррупцию в органах власти большей угрозой для развития страны, чем полномасштабная война россии против Украины.

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