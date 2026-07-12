Количество вакансий в ІТ растет: какие специалисты наиболее востребованы Сегодня 08:17

Анализ ИТ-рынка в I полугодии, Фото: magnific

В первом полугодии 2026 года на рынке ІТ-труда количество вакансий выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наиболее возросло количество вакансий в категориях «Военное дело», Hardware, Embedded, Finance и Marketing. В то же время за полгода уменьшилось количество вакансий для разработчиков. Особенно тяжело Front-end и Mobile направлениям.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

Сильнее всех растут Hardware, Embedded, Finance и Marketing

В июне компании опубликовали 6 929 вакансий.

Во втором квартале 2026 года было на 8% меньше вакансий, чем в первом, но на 14% больше за тот же период прошлого года.

При этом в целом первое полугодие 2026 года было успешнее второго полугодия 2025-го — на 7% больше вакансий.

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua, Инфографика: Dou

5 категорий, наиболее возросших в первом полугодии 2026 года: «Военное дело», Hardware, Embedded, Finance и Marketing.

По разработочным направлениям ощутимый рост количества вакансий есть только в С++ — плюс 46% за полгода. При этом большинство других категорий для разработчиков просело в количестве вакансий.

Особенно Front-end — на 515 вакансий меньше, чем во ІІ полугодии прошлого года. Также значительно уменьшилось количество вакансий для разработчиков PHP, Node. js, iOS и Android.

Во втором квартале заметен рост также вакансий для AI/ML специалистов — плюс 12% против первого квартала.

В прошлом месяце в топе по количеству вакансий были:

маркетинг (740),

военное дело (407),

QA (358),

аналитика (354),

HR (331).

В июне рекордное количество вакансий для AI/ML — 212 в месяц, Hardware — 281, Security — 118.

Количество вакансий для Android в июне, напротив, рекордно низкое — 18, так же и для iOS — 17, Front-end (122).

Ниша DefTech продолжает расти: в июне был рекорд — 1285 вакансий в месяц. Это 19% всех вакансий на DOU в июне.

Отклики на вакансии в оборонной сфере тоже растут — 10 тысяч отзывов было в июне. В среднем на одну Deftech-вакансию приходится 8 откликов кандидатов.

Количество miltech-вакансий и откликов на них, Инфографика: Dou

Где сейчас самая высокая конкуренция

Среднее количество откликов на вакансию в июне составило 27,6. В целом, с февраля этого года конкуренция держится на уровне 25−27 откликов на вакансию.

Среднее количество откликов на одну вакансию, Инфографика: Dou

Во втором квартале и первом полугодии в целом значительно возросла конкуренция среди разработчиков. Для направлений Flutter, Node. js она выросла втрое, для PHP — в 2,5 раза, для iOS, Unity, Python, Ruby, Front-end — вдвое, для .NET, React Native, Android, Go — почти в полтора раза.

Конкуренция в Java — высокая (53 отклика на вакансию), но без значительных изменений за полгода.

Наименьший уровень конкуренции для разработчиков сейчас у C++ (в среднем 10 откликов на вакансию) и Embedded (4,2 отклика).

При этом заметны еще несколько направлений, ставших для кандидатов за эти полгода более желательными — конкуренция у них выросла почти в полтора раза: AI/ML (сейчас 20 откликов на вакансию), Data Science (14 отзывов), DevOps (25 откликов).

5 самых конкурентных направлений среди айтишников: Front-end (с рекордными 198 откликами на одну вакансию), Flutter (118 откликов), Node. js (95), QA (77, теперь на четвертом месте), PHP (67 откликов).

Какие компании наиболее активно ищут работников

Больше всего вакансий в первом полугодии разместила Skelar — 916. Более 500 было также от Genesis и 427 отдельной бригады беспилотных систем Рарог.

Во втором квартале среди самых активных компаний появились Vyriy и Минобороны Украины — более 100 вакансий разместила каждая из них.

Из сервисных ИТ-компаний больше всего вакансий публиковали N-iX и ​​Ciklum.

20 самых активных компаний по количеству размещенных вакансий, Инфографика: Dou

До этого Finance.ua отмечал , что половина украинских айтишников удовлетворены льготами, которые предоставляет их работодатель. Однако в случае выбора между более высокой зарплатой и расширенным соцпакетом большинство предпочитает именно доход.

Также мы писали , что 57% айтишников в Украине недовольны зарплатой — считают, что им немного или существенно недоплачивают.

Больше всего недовольных — среди специалистов по офис-менеджменту: 75% считают, что им недоплачивают.

Dou По материалам:

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