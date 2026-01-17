Samsung Wallet получил поддержку цифрового ключа для автомобилей Toyota
Компания Samsung расширяет поддержку функции цифрового ключа в приложении Samsung Wallet для автомобилей Toyota. Начиная с января 2026 года новая возможность будет доступна для отдельных моделей Toyota.
Об этом пишет Sammobile.
Какие авто Toyota получат цифровой ключ
Первым автомобилем, поддерживающим цифровой ключ, будет RAV4 2026 года выпуска. В дальнейшем функция распространится и на другие модели бренда в течение года.
На начальном этапе цифровой ключ Toyota будет работать на рынках США, Канады и Мексики.
Европейские пользователи получат доступ к этой функции позже, согласно графику выхода новых моделей Toyota в 2026 году.
Ключ Samsung Wallet соответствует стандарту безопасности EAL6+ и поддерживает технологии UWB и NFC. Смартфоны Galaxy с UWB обеспечивают дополнительные возможности, в том числе бесконтактный доступ к автомобилю.
Ключи можно будет передавать членам семьи или доверенным лицам, а также отозвать доступ в любой момент.
При потере или краже устройства пользователи могут заблокировать или удалить ключ через сервис Samsung Find.
Samsung постепенно расширяет список автопроизводителей, поддерживающих функцию цифрового ключа. В декабре 2025 г. компания добавила автомобили Rivian и Porsche, а в начале того года поддержку получили модели BYD.
