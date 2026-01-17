Samsung Wallet получил поддержку цифрового ключа для автомобилей Toyota Сегодня 06:15 — Технологии&Авто

Samsung Wallet получил поддержку цифрового ключа для автомобилей Toyota

Компания Samsung расширяет поддержку функции цифрового ключа в приложении Samsung Wallet для автомобилей Toyota. Начиная с января 2026 года новая возможность будет доступна для отдельных моделей Toyota.

Какие авто Toyota получат цифровой ключ

Первым автомобилем, поддерживающим цифровой ключ, будет RAV4 2026 года выпуска. В дальнейшем функция распространится и на другие модели бренда в течение года.

На начальном этапе цифровой ключ Toyota будет работать на рынках США, Канады и Мексики.

Европейские пользователи получат доступ к этой функции позже, согласно графику выхода новых моделей Toyota в 2026 году.

Ключ Samsung Wallet соответствует стандарту безопасности EAL6+ и поддерживает технологии UWB и NFC. Смартфоны Galaxy с UWB обеспечивают дополнительные возможности, в том числе бесконтактный доступ к автомобилю.

Ключи можно будет передавать членам семьи или доверенным лицам, а также отозвать доступ в любой момент.

При потере или краже устройства пользователи могут заблокировать или удалить ключ через сервис Samsung Find.

Samsung постепенно расширяет список автопроизводителей, поддерживающих функцию цифрового ключа. В декабре 2025 г. компания добавила автомобили Rivian и Porsche, а в начале того года поддержку получили модели BYD.

