0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung Wallet получил поддержку цифрового ключа для автомобилей Toyota

Технологии&Авто
21
Samsung Wallet получил поддержку цифрового ключа для автомобилей Toyota
Samsung Wallet получил поддержку цифрового ключа для автомобилей Toyota
Компания Samsung расширяет поддержку функции цифрового ключа в приложении Samsung Wallet для автомобилей Toyota. Начиная с января 2026 года новая возможность будет доступна для отдельных моделей Toyota.
Об этом пишет Sammobile.

Какие авто Toyota получат цифровой ключ

Первым автомобилем, поддерживающим цифровой ключ, будет RAV4 2026 года выпуска. В дальнейшем функция распространится и на другие модели бренда в течение года.
Читайте также
На начальном этапе цифровой ключ Toyota будет работать на рынках США, Канады и Мексики.
Европейские пользователи получат доступ к этой функции позже, согласно графику выхода новых моделей Toyota в 2026 году.
Ключ Samsung Wallet соответствует стандарту безопасности EAL6+ и поддерживает технологии UWB и NFC. Смартфоны Galaxy с UWB обеспечивают дополнительные возможности, в том числе бесконтактный доступ к автомобилю.
Ключи можно будет передавать членам семьи или доверенным лицам, а также отозвать доступ в любой момент.
Читайте также
При потере или краже устройства пользователи могут заблокировать или удалить ключ через сервис Samsung Find.
Samsung постепенно расширяет список автопроизводителей, поддерживающих функцию цифрового ключа. В декабре 2025 г. компания добавила автомобили Rivian и Porsche, а в начале того года поддержку получили модели BYD.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems