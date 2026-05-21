0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд спростив митні процедури ввезення імпортних компонентів для ОПК

Казна та Політика
16
Для підприємств ОПК спростили підтвердження права на митні пільги
Для підприємств ОПК спростили підтвердження права на митні пільги, Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries
Кабінет Міністрів спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Уряд продовжує посилювати оборонно-промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброярів.

Для підприємств ОПК спростили підтвердження права на митні пільги

За результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби.
«Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації», — розповіла Свириденко.
Читайте також
Спрощені правила також поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель.
За словами Свириденко, скорочення часу митного оформлення дає можливість виробникам швидше отримувати компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для Сил оборони.
За матеріалами:
Finance.ua
ІмпортКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems