Уряд спростив митні процедури ввезення імпортних компонентів для ОПК

Кабінет Міністрів спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Уряд продовжує посилювати оборонно-промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброярів.
Для підприємств ОПК спростили підтвердження права на митні пільги
За результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби.
«Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації», — розповіла Свириденко.