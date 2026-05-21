Уряд спростив митні процедури ввезення імпортних компонентів для ОПК

Для підприємств ОПК спростили підтвердження права на митні пільги

Кабінет Міністрів спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Уряд продовжує посилювати оборонно-промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброярів.

За результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби.

«Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації», — розповіла Свириденко.

Спрощені правила також поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель.

За словами Свириденко, скорочення часу митного оформлення дає можливість виробникам швидше отримувати компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для Сил оборони.

