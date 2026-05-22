0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК Hawk на понад 108 млн дол.

Казна та Політика
26
В США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК Hawk на понад 108 млн дол.
В США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК Hawk на понад 108 млн дол.
Державний департамент США схвалив потенційний продаж для України зенітного ракетного комплексу середнього радіусу дії Hawk та супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється в 108,1 мільйона доларів.
Про це пише Delo.ua, йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу.
Уряд України звернувся із запитом на придбання:
  • причепів із висувними щоглами;
  • основних модифікацій і послуг із технічного обслуговування;
  • запасних частин, витратних матеріалів і аксесуарів, а також підтримки з ремонту та повернення обладнання;
  • інженерних, технічних і логістичних послуг уряду США та підрядників;
  • інших пов’язаних елементів логістичної та програмної підтримки для ракетних систем FrankenSAM HAWK.
«Запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та нацбезпеки США, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної та економічної стабільності в Європі. Продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужним інтегрованим потенціалом протиповітряної оборони», — зазначили у Держдепі.
Там додали, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США. Головним підрядником у цьому проєкті стане компанія Sierra Nevada Corporation.
Раніше Держдепартамент США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні керованих авіаційних бомб JDAM збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
США
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems