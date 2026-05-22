В США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК Hawk на понад 108 млн дол.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж для України зенітного ракетного комплексу середнього радіусу дії Hawk та супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється в 108,1 мільйона доларів.

Про це пише Delo.ua , йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу.

Уряд України звернувся із запитом на придбання:

причепів із висувними щоглами;

основних модифікацій і послуг із технічного обслуговування;

запасних частин, витратних матеріалів і аксесуарів, а також підтримки з ремонту та повернення обладнання;

інженерних, технічних і логістичних послуг уряду США та підрядників;

інших пов’язаних елементів логістичної та програмної підтримки для ракетних систем FrankenSAM HAWK.

«Запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та нацбезпеки США, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної та економічної стабільності в Європі. Продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужним інтегрованим потенціалом протиповітряної оборони», — зазначили у Держдепі.

Там додали, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США. Головним підрядником у цьому проєкті стане компанія Sierra Nevada Corporation.

Раніше Держдепартамент США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні керованих авіаційних бомб JDAM збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів.

