Tesla відкликає тисячі Model Y через наклейку

Технології&Авто
Tesla оголосила відкликання 14 575 кросоверів Tesla Model Y у США через відсутність сертифікаційної наліпки з допустимою вагою навантаження.
Відповідне рішення ухвалило Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Йдеться про спеціальну наклейку, яка вказує, яку максимальну вагу може безпечно перевозити автомобіль. Частина електрокросоверів потрапила до власників без цього маркування, через що водії потенційно могли перевантажувати авто.
У межах сервісної кампанії Tesla запросить власників Model Y до сервісних центрів, де на автомобілі безкоштовно встановлять відсутні наліпки. За даними Reuters, жодних аварій чи інцидентів, пов’язаних із цією проблемою, наразі не зафіксовано.
Попри незначний характер дефекту, регулятор пояснює відкликання питаннями безпеки. Перевищення допустимої маси може впливати на керованість автомобіля та збільшувати ризик ДТП.
Останнім часом Tesla вже неодноразово потрапляла під відкликання у США. Раніше цього місяця NHTSA ініціювало кампанію для понад 200 тисяч автомобілів марки через проблему з камерами заднього огляду. Окремо відкликали й пікапи Tesla Cybertruck через дефект елементів колісної конструкції.
За матеріалами:
MMR
