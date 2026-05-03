Honda згортає продажі свого єдиного електромобіля в Європі Сьогодні 23:21 — Технології&Авто

Електричний кросовер e:Ny1

Компанія Honda згортає продажі свого єдиного електричного кросовера в Європі через три роки після запуску. Головною причиною такого рішення став низький попит.

Про це повідомляє Carscoops.

Чому Honda згортає продажі

Як зазначається, Honda не змогла наздогнати лідерів сегмента. Навіть суттєве зниження вартості не допомогло компанії конкурувати з більш доступними моделями від європейських та китайських виробників.

На великих ринках дилери зараз розпродають лише залишки авто 2025 року випуску. Нові партії на 2026 рік на склади вже не надходять.

Електричний кросовер e: Ny1, створений як батарейна версія популярного HR-V, дебютував у Європі в середині 2023 року. Автомобіль оснащений електродвигуном потужністю 204 к.с. та батареєю на 68,8 кВт-год, що забезпечує до 412 км пробігу за циклом WLTP.

Втім, навіть після зниження ціни на німецькому ринку майже на 9 тис. євро — до 38 990 євро — продажі залишилися мінімальними: за рік було реалізовано трохи більше сотні автомобілів.

Залишки e: Ny1 компанія планує перенаправити до Великої Британії та країн Скандинавії, де попит на електротранспорт стабільно вищий.

У Європі Honda надалі робитиме ставку на гібридні та плагін-гібридні моделі, які стали основою її модельного ряду після відмови від традиційних двигунів внутрішнього згоряння наприкінці 2022 року.

Раніше Honda вже скоротила низку перспективних проєктів для північноамериканського ринку, визнавши, що дорогі електромобілі поки не знаходять достатнього попиту.

