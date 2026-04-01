0 800 307 555
Електромобіль Honda e: NS2 вийшов на нові ринки

Honda розширила географію продажу електричного кросовера китайського виробництва
Honda розширила географію продажу електричного кросовера китайського виробництва
Компанія Honda знову розширила географію продажу свого електричного кросовера китайського виробництва — тепер модель доступна ще й у Таїланді. Там авто представлене ​​в єдиній комплектації.
У серійному вигляді цей купеподібний електрокросовер «Хонди» дебютував у 2023 році. Автомобіль спочатку був заявлений як китайський «ексклюзив», локальна версія зветься Honda e: NS2. Однак на цьому ринку модель провалилася, тож від ексклюзивного статусу довелося відмовитися.
Електромобіль Honda e: NS2 вийшов на нові ринки
На початку поточного місяця електромобіль китайського виробництва майже одночасно анонсували для Японії та Таїланду. Причому в обох країнах модель перейменували: у Японії для неї відродили назву Insight, а в Таїланді вона перетворилася на Honda e: N2.

Попит на новому ринку

Тайський підрозділ марки відкрив прийом замовлень одразу після анонсу. Тепер же модель повністю розсекретили — презентацію провели в рамках Бангкокського автосалону. До речі, на відміну від китайців, тайцям модель сподобалася.
Як повідомили в компанії Honda, приблизно за кілька тижнів e: N2 зібрав понад 2500 заявок.
У салоні встановлені вузький екран приладів і великий планшет мультимедійної системи
У салоні встановлені вузький екран приладів і великий планшет мультимедійної системи

Технічні характеристики

Довжина кросовера дорівнює 4788 мм, ширина — 1838 мм, висота — 1570 мм, колісна база — 2735 мм. У салоні встановлені вузький екран приладів і великий планшет мультимедійної системи.
Техніка у тайського Honda e: N2 така сама, як у моделі в Китаї. На передній осі розташований електродвигун потужністю 204 к.с., автомобіль оснащений батареєю ємністю 68,8 кВт*год. Запас ходу e: N2 розрахований за застарілим циклом NEDC і становить 530 км.
У Таїланді електрокросовер запропоновано в єдиній комплектації
У Таїланді електрокросовер запропоновано в єдиній комплектації

Оснащення та комплектація

У Таїланді електрокросовер запропоновано в єдиній комплектації. В арсеналі моделі значаться 18-дюймові колеса, світлодіодна оптика, люк у даху, електропривод багажних дверей, мультимедіа з планшетом діагоналлю 12,8 дюйми, проекційний дисплей, вентиляція передніх сидінь, адаптивний круїз-контроль та ін.
За доплату можна замовити аксесуари Modulo.
За матеріалами:
Autogeek
