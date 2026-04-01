Електромобіль Honda e: NS2 вийшов на нові ринки 01.04.2026, 02:44 — Технології&Авто

Компанія Honda знову розширила географію продажу свого електричного кросовера китайського виробництва — тепер модель доступна ще й у Таїланді. Там авто представлене ​​в єдиній комплектації.

У серійному вигляді цей купеподібний електрокросовер «Хонди» дебютував у 2023 році. Автомобіль спочатку був заявлений як китайський «ексклюзив», локальна версія зветься Honda e: NS2. Однак на цьому ринку модель провалилася, тож від ексклюзивного статусу довелося відмовитися.

На початку поточного місяця електромобіль китайського виробництва майже одночасно анонсували для Японії та Таїланду. Причому в обох країнах модель перейменували: у Японії для неї відродили назву Insight, а в Таїланді вона перетворилася на Honda e: N2.

Попит на новому ринку

Тайський підрозділ марки відкрив прийом замовлень одразу після анонсу. Тепер же модель повністю розсекретили — презентацію провели в рамках Бангкокського автосалону. До речі, на відміну від китайців, тайцям модель сподобалася.

Як повідомили в компанії Honda, приблизно за кілька тижнів e: N2 зібрав понад 2500 заявок.

Технічні характеристики

Довжина кросовера дорівнює 4788 мм, ширина — 1838 мм, висота — 1570 мм, колісна база — 2735 мм. У салоні встановлені вузький екран приладів і великий планшет мультимедійної системи.

Техніка у тайського Honda e: N2 така сама, як у моделі в Китаї. На передній осі розташований електродвигун потужністю 204 к.с., автомобіль оснащений батареєю ємністю 68,8 кВт*год. Запас ходу e: N2 розрахований за застарілим циклом NEDC і становить 530 км.

Оснащення та комплектація

У Таїланді електрокросовер запропоновано в єдиній комплектації. В арсеналі моделі значаться 18-дюймові колеса, світлодіодна оптика, люк у даху, електропривод багажних дверей, мультимедіа з планшетом діагоналлю 12,8 дюйми, проекційний дисплей, вентиляція передніх сидінь, адаптивний круїз-контроль та ін.

За доплату можна замовити аксесуари Modulo.

Autogeek

