Netflix запускає стрічку коротких відео Clips у застосунку 09.05.2026, 01:16 — Технології&Авто

Стримінговий сервіс Netflix оновлює мобільний інтерфейс і додає нову функцію Clips — стрічку вертикальних відео.

Про це кажуть у команді.

Стрічка показує короткі уривки з різних проєктів платформи. Алгоритми підбирають відео індивідуально для кожного глядача на основі його вподобань.

Прямо під час перегляду відео користувачі можуть додати фільм чи серіал до свого списку. Також функція дає змогу надіслати уривок друзям через повідомлення або поділитися ним у соцмережах.

Згодом розробники планують додати у Clips уривки з подкастів, фрагменти прямих трансляцій і добірки за жанрами. Зараз оновлення працює у дев’яти країнах, зокрема у США, Великій Британії, Канаді та Індії. У решті світу функція з’явиться протягом найближчих місяців.

The Village Україна За матеріалами:

