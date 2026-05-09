Продажі електромобілів Tesla в Європі зросли на 45% Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Tesla знову завойовує популярність у Європі

Tesla починає повертати собі позиції на європейському ринку, зокрема у Франції, Данії та Нідерландах. Продажі автомобілів компанії у регіоні зросли на 45% у першому кварталі 2026 року.

Про це сповіщає Reuters.

Що впливає на відновлення популярності Tesla

В останні роки Tesla відчутно втрачала позиції на європейському ринку. Лише за 2025 рік постачання автівок компанії впали на 27%, зокрема через конкуренцію зі сторони китайських автовиробників, особливо BYD.

Читайте також Tesla розширила послуги роботаксі у США ще на два міста

Водночас відновлення позицій в Європі відбулося на фоні війни в Ірані, через що відчутно зросли ціни на пальне.

Ще одним фактором зростання популярності електромобілів Tesla є видання дозволу на використання технології допомоги водію Full Self-Driving у Нідерландах — першого в Європі.

Регулятор RDW повідомив Європейську Комісію про наміри отримати схвалення технології по всьому регіону.

У тих же Нідерландах реєстрація нових автівок Tesla у квітні зросла на 23% у порівнянні з тим самим періодом торік. У Франції цей показник зріс на 112%, а в Данії — на 102%.

Читайте також Tesla офіційно розпочала виробництво безпілотних таксі Cybercab

Повернення Tesla на європейському ринку відбувається навіть попри обмежений модельний ряд. Востаннє компанія випускала електромобіль для масового ринку ще у 2020 році, коли вийшла Model Y.

Крім того, попри зростання продажів, Tesla досі поступається китайським конкурентам на згаданих ринках. У Данії компанію обігнала Xpeng, а у Нідерландах — BYD.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.