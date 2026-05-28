Samsung може підняти ціни на флагманські та складані смартфони через дефіцит пам’яті
Samsung нібито готується підвищити ціни на частину смартфонів у Європі через зростання вартості оперативної пам’яті та дефіцит чипів пам’яті у другій половині року. Подорожчання може стартувати вже у червні.
Про це повідомляє GSMArena.
Як зростуть ціни
Очікується, що ціни на смартфони серії Galaxy S, а також майбутні Galaxy Fold і Galaxy Flip можуть зрости приблизно на €100.
Поки невідомо, чи стосуватиметься підвищення лише базових версій. Водночас у звіті припускають, що дорожчими можуть стати й моделі з більшим обсягом пам’яті.
Видання зазначає, що раніше Samsung та Apple частково компенсували подорожчання компонентів завдяки оптимізації витрат та економії в інших частинах виробництва. Однак тепер цього може бути недостатньо.
Аналітики вже попереджали про можливе подорожчання смартфонів у другій половині 2026 року через дефіцит пам’яті та зростання цін на DRAM і NAND-чипи.
Якщо інформація підтвердиться, Samsung може стати однією з перших великих компаній, яка напряму перекладе зростання вартості пам’яті на покупців.
