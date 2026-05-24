Tesla вперше за два роки підвищила ціни на автомобілі Model Y у США 24.05.2026, 02:06 — Технології&Авто

Компанія Tesla підвищила ціни на кілька комплектацій електромобіля Model Y у Сполучених Штатах. Це перше подорожчання цієї моделі на американському ринку за останні два роки.

Про це повідомляє Reuters.

На скільки здорожчали електрокари Tesla

Згідно з оновленими даними на офіційному сайті компанії, вартість преміальної повнопривідної версії Model Y зросла на 1000 доларів — до 49 990 доларів.

Також на 1000 доларів подорожчала преміальна задньопривідна версія Model Y, ціна якої тепер становить 45 990 доларів.

Tesla також підвищила вартість Model Y Performance з повним приводом на 500 доларів — до 57 990 доларів. Компанія не пояснила причин зміни цінової політики.

Попереднє підвищення цін на Model Y у США Tesla проводила у 2024 році, коли всі версії моделі подорожчали на 1000 доларів.

Tesla раніше вже переглядала ціни на інші моделі

Минулого року компанія також підвищила вартість свого пікапа Cybertruck у США на 15 тисяч доларів, попри слабші за очікувані продажі та відкликання автомобілів.

Model Y залишається одним із ключових електромобілів у модельному ряді Tesla та одним із найпопулярніших електрокросоверів у світі.

Наразі компанія не повідомляла про можливі зміни цін на інші моделі автомобілів у США.

