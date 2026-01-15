0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Porsche відступає від повної електрифікації ключових моделей

Технології&Авто
10
Компанія Porsche офіційно визнала помилку у своїй стратегії електрифікації та оголосила про перегляд планів розвитку модельного ряду. На тлі зниження попиту на дорогі електромобілі навіть преміальні автовиробники змушені коригувати свої рішення, і німецький бренд не став винятком.
Колишній генеральний директор Porsche Олівер Блюм, який залишив посаду на початку 2026 року, заявив, що рішення зробити наступне покоління Macan виключно електричним було хибним. В інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він зазначив, що у 2019 році компанія спиралася на тодішні ринкові дані, які згодом втратили актуальність.
Електричний Macan дебютував на початку 2024 року і викликав суперечливу реакцію. Хоча частина покупців орієнтувалася насамперед на бренд, попит на преміальні електрокросовери виявився слабшим, ніж очікувалося. Ситуацію ускладнили високі ціни та регуляторні обмеження на ключових ринках.
За словами Блюма, нині Porsche змінює підхід і повертається до двигунів внутрішнього згоряння та гібридних силових установок. Компанія планує випустити новий компактний кросовер у сегменті нижче Cayenne, однак він матиме іншу назву й не буде прямим наступником Macan.
Очікується, що нова модель з’явиться не пізніше 2028 року та буде побудована на платформі Premium Platform Combustion концерну Volkswagen Group, яку також використовує Audi Q5. У Porsche підкреслюють, що автомобіль матиме класичний характер бренду й водночас суттєво відрізнятиметься від електричного Macan.
Перегляд стратегії торкнувся й інших моделей марки. Зокрема, майбутні спорткари серії 718, які раніше планувалися лише в електричному форматі, тепер отримають версії з ДВЗ та гібридними установками. Таким чином, навіть один із найвідоміших автовиробників визнав, що ринок електромобілів розвивається не так швидко й однозначно, як очікувалося.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems