Geely Galaxy A7: презентували гібридний седан із запасом ходу понад 2100 км та ціною від $14,5 тис. — Finance.ua

Geely Galaxy A7: презентували гібридний седан із запасом ходу понад 2100 км та ціною від $14,5 тис. 20.07.2025, 01:19 — Технології&Авто

Geely Galaxy A7: презентували гібридний седан із запасом ходу понад 2100 км та ціною від $14,5 тис.

BYD представила гібридний універсал Seal 06 DM-i із запасом ходу до 2000 км та ціною від $15300. На це Geely відповідає анонсом середньорозмірного плагін-гібридного седана Galaxy A7, який обіцяє ще більшу автономність при нижчій стартовій ціні.

Про це повідомляють carnewschina та autohome

Характеристики Geely Galaxy A7

Galaxy A7 — це перший седан бренду на новій платформі GEA (Geely Electric Architecture), а також дебютна модель із новим гібридним приводом EM-i AI Super Hybrid 2.0.

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В основі автомобіля лежить 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 82 кВт (110 к.с.), який працює в парі із електромотором потужністю 175 кВт (235 к.с.).

Вони пов’язані через електронну трансмісію 11-в1. Розгін від 0 100 км/год займає 7,1 секунди.

Geely запропонує покупцям Galaxy A7 два варіанта батареї на вибір.

Базова версія місткістю 8,5 кВт•год має забезпечити запас ходу на електротязі до 70 км (за китайським стандартом CLTC).

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Більша батарея місткістю 18,4 кВт•год може похвалитися запасом ходу до 150 км у електричному режимі (CLTC).

Витрата пального у гібридному режимі становить лише 2,67 л на 100 км.

З урахуванням повного паливного баку, автомобіль зможе проїхати понад 2100 км (CLTC).

Geely Galaxy A7 має довжину 4918 мм, ширину — 1905 мм, висоту — 1495 мм, а колісна база становить 2845 мм. За цими параметрами Galaxy A7 більший за своїх головних конкурентів, таких як BYD Qin L.

Модель має стрімкий силует фастбека та низький коефіцієнт аеродинамічного опору 0,229.

Зовні седан вирізняється закритою фальшрадіаторною решіткою, 196-піксельною LED-стрічкою спереду та 19-дюймовими дисками у стилі Blade.

Пропонуються шість кольорів кузова: Enamel Blue, Frost Silver, Ink White, Obsidian Black, Misty Grey і Sky Grey.

Інтер’єр

Усередині Geely Galaxy A7 отримав нову систему Flyme Auto. Це спільна розробка Geely та Meizu, яка заснована на хмарній платформі Xingrui AI Cloud 2.0.

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Вона підтримує навігацію, оновлення «по повітрю», голосове керування з розпізнаванням команд від чотирьох різних пасажирів одночасно, а також інтеграцію з Huawei HiCar та CarLink.

Мультимедійна система має 15,4-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2.5K. Перед водієм розташувалася 8,8-дюймова цифрова панель приладів, а у дорожчих версіях ще доступний проєкційний дисплей.

Доступні три стилі оздоблення салону: Snow White, Autumn Brown і Misty Grey. Панорамний дах має площу 0,87 м².

Серед органів управління доступні фізичні обертові регулятори для клімат-контролю та гучності. Також є два бездротові зарядні пристрої потужністю 50 Вт кожен.

Всі сидіння мають шкіряне оздоблення. Передні обладнані підігрівом, вентиляцією та функцією масажу. Задні спинки регулюються до 120° і складаються в пропорції 4/6, що дозволяє збільшити об’єм багажника до 988 літрів.

Galaxy A7 оснащується пакетом допомоги водієві G-Pilot H3. Він включає автоматичне паркування, а також функцію автономного руху трасою з навігацією. У топових комплектаціях встановлена аудіосистема Flyme Sound із 16 динаміками.

У Китаї Geely Galaxy A7 пропонують у п’яти версіях з ціною в діапазоні $14500−18650. Авто вже доступне для попереднього замовлення.

Версія Ціна Батарея (запас ходу CLTC) HUD ADAS (G-Pilot H3) Seat Features Flyme Audio (динаміки) Base $14500 8,5 кВт•год (70 км) Ні Basic ADAS Ручне відкидання спинки спинки, без масажу 8−10 Mid (Trim 2) $15330 8,5 кВт•год (70 км) Ні Partial H3 Підігрів передніх сидінь 8−12 Mid+ (Trim 3) $16450 18,4 кВт•год (150 км) Опціонально Full H3, APA Підігрів та вентиляція передніх сидінь 12+ High (Trim 4) $17500 18,4 кВт•год (150 км) Так Full NOA + APA Масаж, підігрів, вентиляція передніх сидінь 16 динаміків Flyme Sound Top $18650 18,4 кВт•год (150 км) Так Full NOA + APA Повністю розкішні сидіння (з усіма функціями) 16 динаміків Flyme Sound

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