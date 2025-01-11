Geely та Volvo представили новий потужний сімейний кросовер (фото) — Finance.ua

Geely та Volvo представили новий потужний сімейний кросовер (фото) Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Geely та Volvo представили новий потужний сімейний кросовер (фото), Фото: Lynk & Co

У Китаї презентували новий Lynk & Co 900. Великий сімейний кросовер надійде в продаж із березня.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер прийде на зміну Lynk & Co 09 і стане флагманом марки. Обидві моделі створені за участі спеціалістів Volvo та збудовані на платформі SPA, яку використовує Volvo XC90.

Утім, новачок буде дещо дешевшим і більший за шведського побратима.

Фото: Lynk & Co

Розміри Lynk & Co 900:

довжина — 5240 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1810 мм;

колісна база — 3160 мм.

Фото: Lynk & Co

Дизайн витриманий у новому стилі Geely Lynk & Co, у якому поєднуються плавні форми та грані. Кросовер зберігає фірмові високо посаджені фари.

У салоні на передній панелі встановили вузький щиток приладів та величезний 30-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Окремий монітор у стелі доступний для задніх пасажирів.

Фото: Lynk & Co

Китайський кросовер Lynk & Co 900 дебютував у шестимісному виконанні. Крісла другого та третього ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Об’єм багажника із трьома рядами сидінь становить 300 л.

Фото: Lynk & Co

В оздобленні в топовій версії використано шкіру Nappa та замшу. Оснащення включає холодильник та систему напівавтономного руху.

Новий Lynk & Co 900 пропонуватимуть у повнопривідних плагін-гібридних версіях. Модифікація з 1,5-літровим бензиновим турбомотором має сумарну потужність 720 к. с., а 2,0-літрові — 735 та 855 к. с.

Фото: Lynk & Co

Найпотужніший варіант стартує до 100 км/год за 4 с, а максимальна швидкість усіх Lynk & Co 900 обмежена на 200 км/год. Кросовер отримав адаптивні амортизатори і пневмопідвіску.

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