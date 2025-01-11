Geely та Volvo представили новий потужний сімейний кросовер (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely та Volvo представили новий потужний сімейний кросовер (фото)

Технології&Авто
27
Geely та Volvo представили новий потужний сімейний кросовер (фото)
Geely та Volvo представили новий потужний сімейний кросовер (фото), Фото: Lynk & Co
У Китаї презентували новий Lynk & Co 900. Великий сімейний кросовер надійде в продаж із березня.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер прийде на зміну Lynk & Co 09 і стане флагманом марки. Обидві моделі створені за участі спеціалістів Volvo та збудовані на платформі SPA, яку використовує Volvo XC90.

🚗 Обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній на Finance.ua

Утім, новачок буде дещо дешевшим і більший за шведського побратима.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co

Розміри Lynk & Co 900:

  • довжина — 5240 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • висота — 1810 мм;
  • колісна база — 3160 мм.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Дизайн витриманий у новому стилі Geely Lynk & Co, у якому поєднуються плавні форми та грані. Кросовер зберігає фірмові високо посаджені фари.
У салоні на передній панелі встановили вузький щиток приладів та величезний 30-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Окремий монітор у стелі доступний для задніх пасажирів.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Китайський кросовер Lynk & Co 900 дебютував у шестимісному виконанні. Крісла другого та третього ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Об’єм багажника із трьома рядами сидінь становить 300 л.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
В оздобленні в топовій версії використано шкіру Nappa та замшу. Оснащення включає холодильник та систему напівавтономного руху.
Новий Lynk & Co 900 пропонуватимуть у повнопривідних плагін-гібридних версіях. Модифікація з 1,5-літровим бензиновим турбомотором має сумарну потужність 720 к. с., а 2,0-літрові — 735 та 855 к. с.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Найпотужніший варіант стартує до 100 км/год за 4 с, а максимальна швидкість усіх Lynk & Co 900 обмежена на 200 км/год. Кросовер отримав адаптивні амортизатори і пневмопідвіску.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.