Білий дім створив робочу групу для вивчення ризиків та можливостей ШІ

Звіт групи має бути підготовлений протягом 120 днів.
Американські ЗМІ зазначають, що президент США Дональд Трамп дотримується м’якого підходу до регулювання ШІ, оскільки вважає, що надмірний контроль може підірвати конкурентоспроможність США порівняно з Китаєм. Так, минулого тижня він заявив, що не має наміру співпрацювати з головою КНР Сі Цзіньпіном у питаннях розвитку технологій ШІ.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Дональд Трамп розкритикував керівників американських компаній-розробників штучного інтелекту, які закликали пригальмувати розвиток ШІ. Він заявив, що побоювання щодо того, що ШІ може знищити людство, є «обманом», а від надмірних обмежень можуть збанкрутувати американські компанії.
Також ми розповідали, що Трамп підписав указ, який передбачає перейменування штучного інтелекту на «суперінтелект».