Geely планує викупити бренд електромобілів Zeekr за $6,4 млрд — Finance.ua

Geely планує викупити бренд електромобілів Zeekr за $6,4 млрд Сьогодні 04:24 — Фондовий ринок

Geely планує викупити бренд електромобілів Zeekr за $6,4 млрд

Компанія Geely Automobile Holdings Ltd., на чолі з мільярдером Лі Шуфу, планує викупити преміальний бренд електромобілів Zeekr, щоб зробити його приватною компанією.

Про це пише Bloomberg.

Geely планує придбати всі акції Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., які ще не належать компанії, за $2,56 за акцію або $25,66 за американську депозитарну акцію, що на 13,6% вище за останню ціну закриття.

Угода, у разі її завершення, оцінить Zeekr у $6,4 млрд. Інвестори зможуть обрати між готівкою або 1,23 новими акціями Geely, виходячи з середньозваженої ціни акцій у 16,14 гонконгських доларів.

Лі Шуфу впроваджує стратегію консолідації, спрямовану на синергію, інновації та скорочення витрат, щоб зменшити збитки своїх автовиробників.

Після десяти років експансії, що включала придбання Volvo Car AB і Lotus Cars, Geely зосереджується на конкуренції з китайськими лідерами, такими як BYD Co.

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«Інтеграція автомобільного бізнесу Geely сприяє технологічній синергії, підвищенню інновацій та прибутковості», — заявив Лі.

Цей крок відбувся через рік після лістингу Zeekr у США та після нещодавнього злиття бренду з іншою маркою Geely — Lynk&Co. Geely володіє 65,7% акцій Zeekr.

Акції Zeekr цього року впали на 20% через мита на китайські електромобілі та невизначеність щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа.

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Zeekr — китайський бренд преміальних електромобілів, створений компанією Geely у 2021 році. Станом на початок 2025 року Geely Automobile Holdings контролює 62,8% акцій Zeekr, її дочірня компанія Geely International (Hong Kong) Limited володіє 12,3%, а 9,1% належить GHGK Innovation Limited, решта — іншим інвесторам.

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