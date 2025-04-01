Zeekr анонсував найшвидші у світі станції зарядки електрокарів — Finance.ua
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Zeekr анонсував найшвидші у світі станції зарядки електрокарів

Технології&Авто
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Zeekr анонсував найшвидші у світі станції зарядки електрокарів
Zeekr анонсував найшвидші у світі станції зарядки електрокарів
Інноваційну станцію зарядки Zeekr анонсували на китайському форумі електрокарів, повідомляє сайт CarNewsChina.
Презентація нової зарядної станції Zeekr відбудеться 23 квітня на автошоу в Шанхаї. Її пікова потужність складе рекордні 1,2 МВт.
Президент Zeekr Чжао Юйхуей розкрив деякі подробиці нової розробки. Кожна станція Zeekr матиме по 10 зарядних портів, кожен із яких розрахований на потужність до 1,2 МВт. Це значить, що електрокари зможуть заряджатися за лічені хвилини.
Для порівняння: найновіші зарядні станції Tesla Supercharger видають максимум 500 кВт, а нещодавно представлена зарядка BYD — 1 МВт. Такого результату в Zeekr добилися завдяки новій системі рідинного охолодження.
Розробка Zeekr не є експериментальною: одразу після презентації з другого кварталу нинішнього року почнеться будівництво мережі нових зарядних станцій в Китаї. Загалом, до 2026 року Zeekr планує випустити до 6000 зарядок потужністю від 800 кВт до 1,2 МВт.
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Примітно, що наразі жоден серійний електрокар у світі не підтримує настільки швидкісну зарядку, тому це робота на перспективу. Приміром, найновіші електромобілі Zeekr розраховані на потужність 500 кВт, а рекордсменами є окремі моделі BYD — 1 МВт.
За матеріалами:
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