Geely випустили електрифікований аналог VW Jetta за $11 000 (фото) — Finance.ua
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Geely випустили електрифікований аналог VW Jetta за $11 000 (фото)

Технології&Авто
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Geely випустили електрифікований аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
Geely випустили електрифікований аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
Седан Geely Galaxy L6 EM-i пройшов оновлення і надходить у продаж. У Китаї електрифікована модель подешевшала і коштує від 79 800 юанів ($10 950), а невдовзі її почнуть експортувати. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.
Geely випустили електрифікований аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
Седан Geely Galaxy L6 EM-i майже не змінився зовні та зберігає витягнутий обтічний силует із загостреним «носом», аркоподібним дахом та тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Оновлену модель видають звичайні (а не висувні) дверні ручки. За розмірами авто можна порівняти з VW Jetta.
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Розміри Geely Galaxy L6 EM-i:

  • довжина — 4782 мм;
  • ширина — 1875 мм;
  • висота — 1489 мм;
  • колісна база — 2752 мм.
Geely випустили електрифікований аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
У салоні встановлено цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділено високою дворівневою консоллю. Базова версія отримала безключовий доступ, навігацію, Wi-Fi та бездротову зарядку смартфонів.
Новий Geely Galaxy L6 EM-i є плагін-гібридом — оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 110 к. с. та 214-сильним електромотором. Максимальну швидкість обмежили на 180 км/год.
Geely випустили електрифікований аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
На вибір запропоновано батареї ємністю 8,5 та 19,1 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 60 і 140 км, відповідно. Загалом на бензині та електротязі Geely Galaxy L6 EM-i може проїхати 1300 км.
За матеріалами:
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