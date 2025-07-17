Geely домовилася про злиття з Zeekr — Finance.ua

Geely домовилася про злиття з Zeekr 17.07.2025, 01:29 — Технології&Авто

Geely домовилася про злиття з Zeekr

Компанія Geely оголосила, що підписала угоду про злиття зі своєю преміальною «дочкою» — Zeekr.

Geely Automobile придбає всі акції Zeekr (близько 40%), що залишилися, до IV кварталу нинішнього року, після чого марка буде виключена з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE). Очікується, що злиття з Geely підвищить ефективність Zeekr та дозволить їй зосередитися на розвитку, не переймаючись інвесторами.

Акціонерам Zeekr запропонують два варіанти на вибір. Вони зможуть отримати гроші за акції, приблизно 2,7 долара США за штуку, або замінити їх на акції Geely Auto. За один цінний папір Zeekr дадуть 1,23 акції Geely.

Загальна вартість Zeekr на момент укладання угоди — близько 6,8 мільярда доларів. У результаті частка Geely збільшиться із нинішніх 62,8 до 100%.

Читайте також Zeekr анонсував найшвидші у світі станції зарядки електрокарів

Бренд Zeekr був запущений у 2021 році, а на IPO вийшов лише у травні 2024 року. У першому кварталі цього року Zeekr Technology, який нещодавно поєднали з Lynk & Co, реалізувала понад 114 тисяч автомобілів, покращивши результат за рік на 21,1 відсотка. Тільки Zeekr окремо продав 41 тисячу машин — плюс 25,2 відсотка у річному порівнянні.

avtomir За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.