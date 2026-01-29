ЄС звільнить США та Катар від перевірок у межах заборони російського газу Сьогодні 19:33 — Енергетика

Європейський Союз звільнить основних постачальників газу, включно зі США та Катаром, від додаткових перевірок у рамках майбутньої заборони на імпорт російського газу.

Про це свідчить проект документа Європейської комісії, пише Reuters.

План ЄС щодо заборони російського газу

Цього тижня країни ЄС остаточно схвалили обов’язковий план поетапного відмовлення від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Щоб забезпечити виконання заборони, ЄС вимагатиме від компаній підтвердження країни виробництва газу або зрідженого природного газу (LNG) за п’ять днів до його прибуття на територію блоку. Однак ця вимога не поширюватиметься на ключових постачальників і на країни, де ризик надходження російського газу в їхні експортні потоки вважається низьким.

Винятки надаються для США, Норвегії, Катару, Великої Британії, Алжиру та Нігерії.

Рішення ґрунтується на факторах, зокрема на наявності власної заборони на російський газ або відсутності інфраструктури, що дозволяла б проникнення російських поставок у мережу країни.

Представник Європейської комісії від коментарів щодо проекту документа відмовився. Водночас документ ще може зазнати змін перед офіційною публікацією найближчими днями.

Постачальники газу до ЄС

У 2025 році Норвегія була найбільшим постачальником газу до ЄС, за нею йшли США та росія, повідомляє Інститут енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA):

Норвегія поставила 89 млрд кубометрів газу;

США — 81 млрд кубометрів;

росія — 37 млрд кубометрів.

Для порівняння, у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, росія постачала до ЄС 151 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 26 січня 27 держав-членів Європейського Союзу офіційно ухвалили регламент про поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG). Рішення є ключовим етапом реалізації плану REPowerEU, який полягає у припиненні залежності ЄС від російських енергоресурсів.

Згідно з ухваленим регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та LNG до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через 6 тижнів після набуття документом чинності.

Для чинних контрактів передбачено перехідний період.

Повна заборона на імпорт російського LNG набуде чинності з початку 2027 року, а на постачання трубопровідного газу — з осені 2027 року.

