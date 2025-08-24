Мобільний застосунок ChatGPT у 53 рази перегнав Grok за доходом — Finance.ua

Мобільний застосунок ChatGPT у 53 рази перегнав Grok за доходом Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Мобільний застосунок ChatGPT, запущений у травні 2023 року, приніс $2 млрд глобальних витрат користувачів, що у 53 рази перевищує доходи його найближчого конкурента — Grok від компанії xAI Ілона Маска.

Такі дані наводить дослідження аналітичної платформи Appfigures , повідомляє Android Headlines

Доходи від ChatGPT

У цьому році доходи від застосунку ChatGPT вже перевищили $1,35 млрд, що на 673% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Для порівняння, сукупні витрати інших популярних ШІ-додатків, таких як Claude, Copilot і Grok, в 30 разів менші.

Середній щомісячний дохід від мобільного ChatGPT наразі становить близько $193 млн. У США середній дохід з одного завантаження — $10, що свідчить про високий попит на преміальні функції ШІ.

Загальна кількість завантажень ChatGPT перевищила 690 млн, а їхній середньомісячний приріст зріс на 180% у порівнянні з минулим роком.

Найбільше завантажень зафіксовано в Індії. У зв’язку з цим на індійському ринку OpenAI запустила бюджетну підписку ChatGPT Go вартістю $4,6 на місяць.

США лідирують за обсягом витрат — 38% від загальної суми. Німеччина посідає друге місце за витратами, але з суттєво нижчим показником — 5,3%.

Зазначені дані охоплюють лише витрати в мобільних магазинах застосунків і не враховують доходи від вебпідписок чи ліцензування API, що може значно збільшити загальну суму.

Успіх ChatGPT на мобільному ринку став предметом критики з боку Ілона Маска, який заявив, що Apple в AppStore штучно утримує застосунок Grok від xAI на другому місці в категорії ШІ-додатків.

Через цю заяву голова OpenAI Сем Альтман звинуватив Ілона Маска у лицемірстві.

