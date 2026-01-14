0 800 307 555
Чат-бот Grok Маска інтегрують в мережу Пентагону

Технології&Авто
Міністр оборони США Піт Геґсет оголосив, що чат-бот Grok, розроблений компанією Ілона Маска, буде інтегрований у мережі Пентагону в межах розширення використання штучного інтелекту у військовій сфері.
Про це інформує Associated Press.
За словами Геґсета, Grok працюватиме разом із генеративними ШІ-моделями Google. Очікується, що система запрацює вже цього місяця.
«Дуже скоро ми матимемо провідні світові моделі штучного інтелекту в кожній несекретній і секретній мережі нашого відомства», — заявив він.
Він уточнив, що до систем штучного інтелекту планують підключати дані з військових та розвідувальних баз, наголосивши, що ефективність ШІ залежить від якості інформації, яку він отримує.
«Штучний інтелект ефективний лише настільки, наскільки ефективні дані, які він отримує, і ми подбаємо про те, щоб ці дані були», — додав міністр.
Крім того, Геґсет заявив, що хоче, щоб системи штучного інтелекту в Пентагоні були відповідальними, хоча він також додав, що відкидає будь-які моделі штучного інтелекту, «які не дозволяють вести війни».
За матеріалами:
Espreso.tv
