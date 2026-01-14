Чат-бот Grok Маска інтегрують в мережу Пентагону Сьогодні 06:40 — Технології&Авто

Чат-бот Grok Маска інтегрують в мережу Пентагону

Міністр оборони США Піт Геґсет оголосив, що чат-бот Grok, розроблений компанією Ілона Маска, буде інтегрований у мережі Пентагону в межах розширення використання штучного інтелекту у військовій сфері.

Про це інформує Associated Press

За словами Геґсета, Grok працюватиме разом із генеративними ШІ-моделями Google. Очікується, що система запрацює вже цього місяця.

«Дуже скоро ми матимемо провідні світові моделі штучного інтелекту в кожній несекретній і секретній мережі нашого відомства», — заявив він.

Він уточнив, що до систем штучного інтелекту планують підключати дані з військових та розвідувальних баз, наголосивши, що ефективність ШІ залежить від якості інформації, яку він отримує.

«Штучний інтелект ефективний лише настільки, наскільки ефективні дані, які він отримує, і ми подбаємо про те, щоб ці дані були», — додав міністр.

Крім того, Геґсет заявив, що хоче, щоб системи штучного інтелекту в Пентагоні були відповідальними, хоча він також додав, що відкидає будь-які моделі штучного інтелекту, «які не дозволяють вести війни».

